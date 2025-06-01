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Carrier Battes 4 Guadalcanal (Мод, Unlocked)

Carrier Battes 4 Guadalcanal (Мод, Unlocked) 1.13.12

Авианосцы, разведка, удары наугад — вся Тихоокеанская война в кармане
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Версия:
1.13.12
Требования:
Android 10
Разработчик:
Cyril Jarnot
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 21:41
Возраст:
3+
Требуется места:
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Carrier Battles 4 Guadalcanal — это напряжённый цифровой варгейм о морских сражениях в 1942–43 годах, в самом пекле Тихоокеанской кампании. Каждые 5 минут ты будешь отправлять разведку, угадывать, где враг, и решать: бить первым или затаиться. Ошибка может стоить флота — авианосцы хрупкие, а палубная авиация — твой главный ударный ресурс. Победа — это не столько сила, сколько хладнокровие и точный расчёт.


В игре — исторические сценарии с высадками, морскими боями и охотой за флотами противника. Ты проводишь десанты, защищаешь стратегические острова, координируешь удары и постоянно балансируешь между риском и необходимостью. Простая визуально, но глубокая по механике, игра работает офлайн, без доната и суеты. Подходит для любителей настоящей стратегии, где важно всё — от курса ветра до времени суток. Тебе дают карту и корабли — дальше всё зависит от тебя.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Carrier Battes 4 Guadalcanal (Мод, Unlocked) v1.13.12 MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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