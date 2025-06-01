Carrier Battes 4 Guadalcanal (Мод, Unlocked) 1.13.12
Авианосцы, разведка, удары наугад — вся Тихоокеанская война в кармане
Carrier Battles 4 Guadalcanal — это напряжённый цифровой варгейм о морских сражениях в 1942–43 годах, в самом пекле Тихоокеанской кампании. Каждые 5 минут ты будешь отправлять разведку, угадывать, где враг, и решать: бить первым или затаиться. Ошибка может стоить флота — авианосцы хрупкие, а палубная авиация — твой главный ударный ресурс. Победа — это не столько сила, сколько хладнокровие и точный расчёт.
В игре — исторические сценарии с высадками, морскими боями и охотой за флотами противника. Ты проводишь десанты, защищаешь стратегические острова, координируешь удары и постоянно балансируешь между риском и необходимостью. Простая визуально, но глубокая по механике, игра работает офлайн, без доната и суеты. Подходит для любителей настоящей стратегии, где важно всё — от курса ветра до времени суток. Тебе дают карту и корабли — дальше всё зависит от тебя.
Разблокированы все DLC
Скачать Carrier Battes 4 Guadalcanal (Мод, Unlocked) v1.13.12 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.