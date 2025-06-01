Описание

Carrier Battles 4 Guadalcanal — это напряжённый цифровой варгейм о морских сражениях в 1942–43 годах, в самом пекле Тихоокеанской кампании. Каждые 5 минут ты будешь отправлять разведку, угадывать, где враг, и решать: бить первым или затаиться. Ошибка может стоить флота — авианосцы хрупкие, а палубная авиация — твой главный ударный ресурс. Победа — это не столько сила, сколько хладнокровие и точный расчёт.





В игре — исторические сценарии с высадками, морскими боями и охотой за флотами противника. Ты проводишь десанты, защищаешь стратегические острова, координируешь удары и постоянно балансируешь между риском и необходимостью. Простая визуально, но глубокая по механике, игра работает офлайн, без доната и суеты. Подходит для любителей настоящей стратегии, где важно всё — от курса ветра до времени суток. Тебе дают карту и корабли — дальше всё зависит от тебя.