OP: Set Sail (Мод, Без рекламы) 30.0.4
Крути гачу, собирай героев и покажи класс в межсерверных сражениях
OP: Set Sail — это коллекционная RPG с гача-системой и элементами PvP. Каждые пять минут ты открываешь призывы, усиливаешь команду, выстраиваешь тактику под арены и отправляешь героев в бой. В игре доступны более 100 канонических персонажей, каждый с уникальными навыками и ролями. Анимации яркие, удары эффектные, графика — в высоком разрешении.
Развивай свою стратегию в разных режимах: PvP-дуэли, межсерверные турниры, кампании, эвенты и командные миссии. За ежедневную активность получаешь призы, ресурсы для прокачки и до 1000+ бесплатных пулов. Донат есть, но игра даёт много наград и без него. Если тебе по душе коллекционирование, тактика и постоянный прогресс — OP: Set Sail предлагает корабль, героев и бурю.
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Внимание▶
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