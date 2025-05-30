Описание

OP: Set Sail — это коллекционная RPG с гача-системой и элементами PvP. Каждые пять минут ты открываешь призывы, усиливаешь команду, выстраиваешь тактику под арены и отправляешь героев в бой. В игре доступны более 100 канонических персонажей, каждый с уникальными навыками и ролями. Анимации яркие, удары эффектные, графика — в высоком разрешении.





Развивай свою стратегию в разных режимах: PvP-дуэли, межсерверные турниры, кампании, эвенты и командные миссии. За ежедневную активность получаешь призы, ресурсы для прокачки и до 1000+ бесплатных пулов. Донат есть, но игра даёт много наград и без него. Если тебе по душе коллекционирование, тактика и постоянный прогресс — OP: Set Sail предлагает корабль, героев и бурю.