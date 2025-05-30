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OP: Set Sail (Мод, Без рекламы)

OP: Set Sail (Мод, Без рекламы) 30.0.4

Крути гачу, собирай героев и покажи класс в межсерверных сражениях
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Версия:
30.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NHONHOA STUDIO
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

OP: Set Sail — это коллекционная RPG с гача-системой и элементами PvP. Каждые пять минут ты открываешь призывы, усиливаешь команду, выстраиваешь тактику под арены и отправляешь героев в бой. В игре доступны более 100 канонических персонажей, каждый с уникальными навыками и ролями. Анимации яркие, удары эффектные, графика — в высоком разрешении.


Развивай свою стратегию в разных режимах: PvP-дуэли, межсерверные турниры, кампании, эвенты и командные миссии. За ежедневную активность получаешь призы, ресурсы для прокачки и до 1000+ бесплатных пулов. Донат есть, но игра даёт много наград и без него. Если тебе по душе коллекционирование, тактика и постоянный прогресс — OP: Set Sail предлагает корабль, героев и бурю.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать OP: Set Sail (Мод, Без рекламы) v30.0.4 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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