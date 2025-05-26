Описание

Frost War: Остаться в живых — это стратегия выживания на враждебном острове, где тебя ждут свирепые динозавры, нехватка ресурсов и таинственная угроза из теней. После крушения ты оказываешься один в мире, где природа правит, а каждое решение — шанс выжить или погибнуть. Исследуй территорию, собирай припасы, строй укрытия и защищай свою зону влияния от хаоса.





Создай армию из прирученных динозавров, укрепи лагерь и готовься к столкновению с Призрачным легионом — новой фракцией, у которой свои тёмные цели. Тактическое мышление, грамотное распределение ресурсов и быстрая адаптация к угрозам — твой единственный шанс выжить. Frost War — это битва без правил, где выживают не только сильные, но и умные. Готов ли ты к последней зиме?