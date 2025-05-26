Frost War: Остаться в живых (Мод, без рекламы) 2.9.4
Построй базу, приручи динозавров, отбейся от Призрачного легиона
Frost War: Остаться в живых — это стратегия выживания на враждебном острове, где тебя ждут свирепые динозавры, нехватка ресурсов и таинственная угроза из теней. После крушения ты оказываешься один в мире, где природа правит, а каждое решение — шанс выжить или погибнуть. Исследуй территорию, собирай припасы, строй укрытия и защищай свою зону влияния от хаоса.
Создай армию из прирученных динозавров, укрепи лагерь и готовься к столкновению с Призрачным легионом — новой фракцией, у которой свои тёмные цели. Тактическое мышление, грамотное распределение ресурсов и быстрая адаптация к угрозам — твой единственный шанс выжить. Frost War — это битва без правил, где выживают не только сильные, но и умные. Готов ли ты к последней зиме?
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.