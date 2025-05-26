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Frost War: Остаться в живых (Мод, без рекламы)

Frost War: Остаться в живых (Мод, без рекламы) 2.9.4

Построй базу, приручи динозавров, отбейся от Призрачного легиона
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Версия:
2.9.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Volcano Force
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:24
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 344 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

Frost War: Остаться в живых — это стратегия выживания на враждебном острове, где тебя ждут свирепые динозавры, нехватка ресурсов и таинственная угроза из теней. После крушения ты оказываешься один в мире, где природа правит, а каждое решение — шанс выжить или погибнуть. Исследуй территорию, собирай припасы, строй укрытия и защищай свою зону влияния от хаоса.


Создай армию из прирученных динозавров, укрепи лагерь и готовься к столкновению с Призрачным легионом — новой фракцией, у которой свои тёмные цели. Тактическое мышление, грамотное распределение ресурсов и быстрая адаптация к угрозам — твой единственный шанс выжить. Frost War — это битва без правил, где выживают не только сильные, но и умные. Готов ли ты к последней зиме?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Frost War: Остаться в живых (Мод, без рекламы) v2.9.4 MOD APK

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Скачать Frost War: Остаться в живых (Мод, без рекламы) 344 Мб Ссылка 2 344 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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