Описание

AfterWar – Real-Time Strategy переносит тебя в 2028 год, в альтернативное будущее, где войны закончились, но напряжение всё ещё скрывается под поверхностью. Каждые 5 минут ты перераспределяешь ресурсы, развиваешь инфраструктуру, продвигаешь технологии и заключаешь международные соглашения, чтобы удержать хрупкий мир. Это не битва за территорию — это битва за стабильность, доверие и выживание цивилизации.





В AfterWar сочетаются экономическое управление, дипломатия и стратегические решения в реальном времени. Ты не просто строишь здания — ты создаёшь общество, где каждое твоё действие влияет на глобальный баланс. Поддержи союз, веди реформы или вмешайся в кризис — твоя рука направляет мир либо к утопии, либо к новому коллапсу. Игра требует расчёта, дальновидности и готовности брать на себя ответственность. Мир дал тебе шанс — воспользуйся им.