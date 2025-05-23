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AfterWar - Real-Time Strategy (Мод, Unlocked)

AfterWar - Real-Time Strategy (Мод, Unlocked) 0.5.25

Управляй миром будущего и решай — прогресс или хаос
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Версия:
0.5.25
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dmytro Lumen
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 16:50
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

AfterWar – Real-Time Strategy переносит тебя в 2028 год, в альтернативное будущее, где войны закончились, но напряжение всё ещё скрывается под поверхностью. Каждые 5 минут ты перераспределяешь ресурсы, развиваешь инфраструктуру, продвигаешь технологии и заключаешь международные соглашения, чтобы удержать хрупкий мир. Это не битва за территорию — это битва за стабильность, доверие и выживание цивилизации.


В AfterWar сочетаются экономическое управление, дипломатия и стратегические решения в реальном времени. Ты не просто строишь здания — ты создаёшь общество, где каждое твоё действие влияет на глобальный баланс. Поддержи союз, веди реформы или вмешайся в кризис — твоя рука направляет мир либо к утопии, либо к новому коллапсу. Игра требует расчёта, дальновидности и готовности брать на себя ответственность. Мир дал тебе шанс — воспользуйся им.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать AfterWar - Real-Time Strategy (Мод, Unlocked) v0.5.25 MOD APK

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Скачать AfterWar - Real-Time Strategy (Мод, Unlocked) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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