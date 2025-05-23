AfterWar - Real-Time Strategy (Мод, Unlocked) 0.5.25
Управляй миром будущего и решай — прогресс или хаос
AfterWar – Real-Time Strategy переносит тебя в 2028 год, в альтернативное будущее, где войны закончились, но напряжение всё ещё скрывается под поверхностью. Каждые 5 минут ты перераспределяешь ресурсы, развиваешь инфраструктуру, продвигаешь технологии и заключаешь международные соглашения, чтобы удержать хрупкий мир. Это не битва за территорию — это битва за стабильность, доверие и выживание цивилизации.
В AfterWar сочетаются экономическое управление, дипломатия и стратегические решения в реальном времени. Ты не просто строишь здания — ты создаёшь общество, где каждое твоё действие влияет на глобальный баланс. Поддержи союз, веди реформы или вмешайся в кризис — твоя рука направляет мир либо к утопии, либо к новому коллапсу. Игра требует расчёта, дальновидности и готовности брать на себя ответственность. Мир дал тебе шанс — воспользуйся им.
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.