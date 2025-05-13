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Strife (Мод, Без рекламы)

Strife (Мод, Без рекламы) 3.82

Построй империю, завоюй замки и веди свою расу к победе в мире фэнтези
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Версия:
3.82
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
The Miser
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 16:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 480 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Strife — это мобильная стратегия в духе браузерных хитов 90-х, где ты выбираешь одну из классических рас — от людей до нежити — и развиваешь своё королевство. Каждые 5 минут ты строишь здания, нанимаешь армию и отправляешь отряды в бой или разведку. В твоём распоряжении — карта мира с замками, ресурсами и другими игроками, с которыми можно как воевать, так и торговать.


Игра предлагает систему альянсов и кооперативных сражений, захваты замков и развитие городов с прокачкой зданий. Поддерживается PvP и дипломатия, есть система торговли и рейтинговые войны. Ты сам решаешь — быть мирным правителем или грозой континента. Вперёд, выбирай свою расу и проверь, хватит ли у тебя стратегии и терпения, чтобы стать легендой мира Strife.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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