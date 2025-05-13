Strife (Мод, Без рекламы) 3.82
Построй империю, завоюй замки и веди свою расу к победе в мире фэнтези
Strife — это мобильная стратегия в духе браузерных хитов 90-х, где ты выбираешь одну из классических рас — от людей до нежити — и развиваешь своё королевство. Каждые 5 минут ты строишь здания, нанимаешь армию и отправляешь отряды в бой или разведку. В твоём распоряжении — карта мира с замками, ресурсами и другими игроками, с которыми можно как воевать, так и торговать.
Игра предлагает систему альянсов и кооперативных сражений, захваты замков и развитие городов с прокачкой зданий. Поддерживается PvP и дипломатия, есть система торговли и рейтинговые войны. Ты сам решаешь — быть мирным правителем или грозой континента. Вперёд, выбирай свою расу и проверь, хватит ли у тебя стратегии и терпения, чтобы стать легендой мира Strife.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.