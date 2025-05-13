Описание

Strife — это мобильная стратегия в духе браузерных хитов 90-х, где ты выбираешь одну из классических рас — от людей до нежити — и развиваешь своё королевство. Каждые 5 минут ты строишь здания, нанимаешь армию и отправляешь отряды в бой или разведку. В твоём распоряжении — карта мира с замками, ресурсами и другими игроками, с которыми можно как воевать, так и торговать.





Игра предлагает систему альянсов и кооперативных сражений, захваты замков и развитие городов с прокачкой зданий. Поддерживается PvP и дипломатия, есть система торговли и рейтинговые войны. Ты сам решаешь — быть мирным правителем или грозой континента. Вперёд, выбирай свою расу и проверь, хватит ли у тебя стратегии и терпения, чтобы стать легендой мира Strife.