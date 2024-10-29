Описание

Top Troops! (Мод, Unlocked) - Создайте свою армию, тренируйте и приказывайте своим войскам и ведите их в бой!

Ваш приказ, ваша команда. Бушует война! Станьте лидером колоссальной битвы на поле боя! Настройте свою армию и сражайтесь вместе с мечниками, лучниками, драконами, троллями и многими другими! Будьте осторожны, выбор их позиции на поле может сильно повлиять на вашу победу или поражение! Тысячи игроков прямо сейчас играют в эту эпическую военную игру.





Настройте свою армию и ведите ее в бой, выбирая ее позиции на поле боя. Побеждайте противников в эпических многопользовательских сражениях с игроками со всего мира. Будущее игр ждет! Начните играть прямо сейчас, чтобы узнать, что будет дальше! Узнайте, как играть, и начните сегодня.