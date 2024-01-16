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Kingdom War: TD Offline Games (Мод, Много денег)

Kingdom War: TD Offline Games (Мод, Много денег) 2.1.92

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Версия:
2.1.92
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 262 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 149
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Kingdom War TD, специальную игру в жанре Tower Defense! Множество разнообразных ландшафтов и башен ждут вас, чтобы покорить!


Выполняйте миссии, разворачивая нужные башни в нужные моменты! Разнообразие окружающей среды на выбор - человеческая равнина, эльфийский лес, горное королевство дварфов, мертвое болото и ледяная гора.


Сыграйте в Kingdom War TD и испытайте первоклассную игру в жанре Tower Defense, одновременно сложную и увлекательную. Используйте разные башни для каждой из ваших миссий. Попробуйте Kingdom War TD прямо сейчас, и давайте начнем ваше приключение в жанре Tower Defense!


Информация о модах

МОД 1

  • Чит-меню
  • Можно купить что угодно (кроме IAP и некоторых конкретных предметов)
  • Неограниченная энергия
  • Всегда можете получить награды за квесты
  • О: Игра может переключиться в автономный режим.

МОД 2

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Бесплатная покупка (Предметы в магазине приобретаются в обязательном порядке независимо от количества M монет)


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 Теги темы: Много денег

Скачать Kingdom War: TD Offline Games (Мод, Много денег) v2.1.92 MOD APK

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MOD V1 262 Мб MOD V2 262 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 262 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 262 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Kingdom War: TD Offline Games (Мод, Много денег)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 мая 2023 13:56
Гость Влад,
Может потому что на другое мод сделать невозможно?
0
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Гость Влад
Гость Влад 15 мая 2023 13:54
Такое ощущение что мозгов на нормальный мод не хватает
В магазине толком ничего не купить
И больше всего бесит, что графика лучшая которую я видел в ТД играх персонажи красивые хорошо прорисованные и ничего из этого в игровой валюте купить нельзя и мод на внутренние покупки бесполезен, игра создана чтобы подразнить своей графикой и персонажами и ничего из этого нормальным путем приобрести нельзя
0
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Кирилл
Кирилл 6 мая 2023 00:31
Сделайте мод лучше на топазы и рубины, на главной карте
0
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Павел
Павел 3 декабря 2022 15:28
Игра с туевой хучей денег в бобэто немного скучно, хотя даже это ничто по сравнению с дамаг мультипликатором, с помощью которого ты можешь ваншотать всё и вся,от чего пропадает весь интерес к сражениям. Ну ладно это, всё таки мультипликатором дамага можно и не пользоваться, но почему у меня не работают ключи? Я пытаюсь открыть сундук с руна и за 10 ключей, а мне выдаёт, что нет подключения к интернету, хотя он у меня есть и даже можно рекламу посмотреть.

Павел,
в бою* это немного скучно
+2
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Raftel
Raftel 29 сентября 2022 18:05
1 Boring play with unlimited money
2 Cant buy all heroes
3 After buying rune description of heroes will crush
+1
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