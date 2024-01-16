Описание

Добро пожаловать в Kingdom War TD, специальную игру в жанре Tower Defense! Множество разнообразных ландшафтов и башен ждут вас, чтобы покорить!





Выполняйте миссии, разворачивая нужные башни в нужные моменты! Разнообразие окружающей среды на выбор - человеческая равнина, эльфийский лес, горное королевство дварфов, мертвое болото и ледяная гора.





Сыграйте в Kingdom War TD и испытайте первоклассную игру в жанре Tower Defense, одновременно сложную и увлекательную. Используйте разные башни для каждой из ваших миссий. Попробуйте Kingdom War TD прямо сейчас, и давайте начнем ваше приключение в жанре Tower Defense!