Версия:
2.1.92
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Обновлено:
Сегодня, 19:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 262 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 149
Описание
Добро пожаловать в Kingdom War TD, специальную игру в жанре Tower Defense! Множество разнообразных ландшафтов и башен ждут вас, чтобы покорить!
Выполняйте миссии, разворачивая нужные башни в нужные моменты! Разнообразие окружающей среды на выбор - человеческая равнина, эльфийский лес, горное королевство дварфов, мертвое болото и ледяная гора.
Сыграйте в Kingdom War TD и испытайте первоклассную игру в жанре Tower Defense, одновременно сложную и увлекательную. Используйте разные башни для каждой из ваших миссий. Попробуйте Kingdom War TD прямо сейчас, и давайте начнем ваше приключение в жанре Tower Defense!
Информация о модах
МОД 1
- Чит-меню
- Можно купить что угодно (кроме IAP и некоторых конкретных предметов)
- Неограниченная энергия
- Всегда можете получить награды за квесты
- О: Игра может переключиться в автономный режим.
МОД 2
- МЕНЮ МОДОВ
- Множитель урона
- Режим бога
- Бесплатная покупка (Предметы в магазине приобретаются в обязательном порядке независимо от количества M монет)
Показать полностью
Скачать Kingdom War: TD Offline Games (Мод, Много денег) v2.1.92 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer