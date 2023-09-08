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Factory World (Мод, Много золота)

Factory World (Мод, Много золота) 1.40.2

Развивайте производство и улучшайте навыки управления
39
3
Скачать (120 Мб)
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Версия:
1.40.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 407

Factory World: Connect Map - это захватывающая игра-симулятор, которая позволяет вам взять на себя роль предпринимателя и создать свою собственную промышленную империю. В этой игре вам предстоит строить и управлять различными заводами, развивать производство и улучшать свои навыки управления экономикой.


Основным элементом игры является планирование и подключение заводов на игровой карте. Вы сможете выбирать из различных типов заводов, каждый из которых специализируется на производстве определенных товаров. Вам нужно будет учитывать логистику и эффективность расположения заводов, чтобы оптимизировать процесс производства и максимизировать прибыль.


Скриншоты

Информация о модах

  • Монета увеличивается при разблокировке карты.
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ
 Теги темы: Много монет, Экономические

Скачать Factory World (Мод, Много золота) 1.40.2 взлом

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Скачать Factory World (Мод, Много золота) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Отзывы о Factory World (Мод, Много золота)


Комментарии (1)
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WILEY
WILEY 17 августа 2023 09:43
И чего вы врете реклама как есть так и осталась
-3
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