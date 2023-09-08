Factory World: Connect Map - это захватывающая игра-симулятор, которая позволяет вам взять на себя роль предпринимателя и создать свою собственную промышленную империю. В этой игре вам предстоит строить и управлять различными заводами, развивать производство и улучшать свои навыки управления экономикой.





Основным элементом игры является планирование и подключение заводов на игровой карте. Вы сможете выбирать из различных типов заводов, каждый из которых специализируется на производстве определенных товаров. Вам нужно будет учитывать логистику и эффективность расположения заводов, чтобы оптимизировать процесс производства и максимизировать прибыль.