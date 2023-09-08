Factory World (Мод, Много золота) 1.40.2
Развивайте производство и улучшайте навыки управления
Версия:
1.40.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 407
Factory World: Connect Map - это захватывающая игра-симулятор, которая позволяет вам взять на себя роль предпринимателя и создать свою собственную промышленную империю. В этой игре вам предстоит строить и управлять различными заводами, развивать производство и улучшать свои навыки управления экономикой.
Основным элементом игры является планирование и подключение заводов на игровой карте. Вы сможете выбирать из различных типов заводов, каждый из которых специализируется на производстве определенных товаров. Вам нужно будет учитывать логистику и эффективность расположения заводов, чтобы оптимизировать процесс производства и максимизировать прибыль.
Информация о модах
- Монета увеличивается при разблокировке карты.
- БЕЗ РЕКЛАМЫ
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