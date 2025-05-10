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Plants vs. Zombies™ Heroes (Мод, Много солнца)

Plants vs. Zombies™ Heroes (Мод, Много солнца) 1.61.37

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Версия:
1.61.37
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:28
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 625
Скриншоты
Описание

Plants vs. Zombies - это классическая стратегическая игра, которая стала культовой среди игроков. Она выделяется своим простым игровым процессом и обилием уникальных персонажей, каждый из которых способен принять участие в увлекательных сражениях против зомби. Эта игра стала популярной настолько, что многие игроки выбирают ее по умолчанию для ПК.


Успех Plants vs. Zombies вдохновил издателя на создание множества новых версий и проектов, таких как Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 (2016) и Plants vs. Zombies: Garden Warfare (2014). Эти игры предлагают игрокам новые возможности и уникальные геймплейные переживания в забавной вселенной сражений растений против зомби.


Благодаря глобальной популярности и поддержке от игроков со всего мира, серия Plants vs. Zombies продолжает радовать своих поклонников новыми и захватывающими приключениями, утверждая свое место в истории игровой индустрии как один из величайших франшиз стратегических игр.



Информация о модах

Много солнца и сердец

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Скачать Plants vs. Zombies™ Heroes (Мод, Много солнца) v1.61.37 MOD APK

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Скачать Plants vs. Zombies™ Heroes (Мод, Много солнца) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Plants vs. Zombies™ Heroes (Мод, Много солнца)


Комментарии (2)
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Крейг
Крейг 30 августа 2023 11:04
Kostya1234,
Правда сделайте с кристалами мод а то если много солнц то турнир не поиграть
-2
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Kostya1234
Kostya1234 16 октября 2022 14:57
Здравствуйте админы, сделайте мод на кристаллы пожалуйста, а так оффигенно и классно, если сделайте мод на кристаллы то будет пушка и классно, даже цены не будет вам, вы просто бомба, а не админы🥰🤩🥰😍🤗🤩🤩. За ранее спасибо.
+4
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