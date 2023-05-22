Издатель ZITGA всегда придерживается ориентира «Доставьте радость всем», что отражается в их играх. Серия Stickman, получившая множество положительных отзывов и сотни миллионов загрузок, стала ярким примером этой философии. Новый продукт ZITGA, Cyber Fighters: Легенды Теневой битвы, предлагает уникальное сочетание жанров ролевой игры и экшена, а также футуристического сеттинга. Здесь игрокам предстоит взять на себя роль отважного воина, сражающегося с силами зла в киберпанковском Детройте.





Мир Cyber Fighters впечатляет своим масштабом и динамикой битв. Игроки погружаются в захватывающие сражения и могут почувствовать атмосферу напряженных боев на мировом поле киберпанка. Защищая город от вражеских атак, игроки пройдут через ожесточенные битвы, используя свои навыки и силу, чтобы противостоять угрозе. Это вызов, который требует от игроков не только мастерства в бою, но и стратегического мышления, чтобы обеспечить победу.





Вступите в бой и защитите город от зла в Cyber Fighters: Легенды Теневой битвы. Смелые воины смогут найти свое место в этом захватывающем мире киберпанка и сразиться с тьмой, чтобы принести свет и надежду в Детройт.



