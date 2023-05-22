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Cyber Fighters (Мод, Много денег)

Cyber Fighters (Мод, Много денег) 1.11.121

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1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZITGA
Версия:
1.11.121
Категория:
На русском / Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.epiczone.cyberfighters.stickman.shadow
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
5 940

Издатель ZITGA всегда придерживается ориентира «Доставьте радость всем», что отражается в их играх. Серия Stickman, получившая множество положительных отзывов и сотни миллионов загрузок, стала ярким примером этой философии. Новый продукт ZITGA, Cyber Fighters: Легенды Теневой битвы, предлагает уникальное сочетание жанров ролевой игры и экшена, а также футуристического сеттинга. Здесь игрокам предстоит взять на себя роль отважного воина, сражающегося с силами зла в киберпанковском Детройте.


Мир Cyber Fighters впечатляет своим масштабом и динамикой битв. Игроки погружаются в захватывающие сражения и могут почувствовать атмосферу напряженных боев на мировом поле киберпанка. Защищая город от вражеских атак, игроки пройдут через ожесточенные битвы, используя свои навыки и силу, чтобы противостоять угрозе. Это вызов, который требует от игроков не только мастерства в бою, но и стратегического мышления, чтобы обеспечить победу.


Вступите в бой и защитите город от зла в Cyber Fighters: Легенды Теневой битвы. Смелые воины смогут найти свое место в этом захватывающем мире киберпанка и сразиться с тьмой, чтобы принести свет и надежду в Детройт.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные души
  • Неограниченная выносливость
  • Неограниченные пропуски

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.

 Теги темы: Много денег

Скачать Cyber Fighters (Мод, Много денег) 1.11.121 взлом

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Скачать Cyber Fighters (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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