Idle Angels (Мод, Без рекламы) 6.12.0.061502
Собирайте и улучшайте ангелов, сражающихся на вашей стороне
Idle Angels - это увлекательное сочетание двух игровых жанров: Idle и RPG. Если вы являетесь поклонником обоих этих жанров, то эта игра предоставит вам отличное развлечение. В игре вам предстоит собирать и улучшать ангелов, которые будут сражаться на вашей стороне. Она предоставляет уникальный опыт, где персонажи будут сражаться даже в ваше отсутствие, позволяя им быстро развиваться. Вам нужно будет разработать стратегию боя, выбирая подходящих ангелов, снаряжение и навыки для вашего стиля игры.
Эта стратегическая система игры позволяет вам принимать решения, которые будут влиять на исход битв. Выбор правильных ангелов, тактик и снаряжения станет ключевым фактором для достижения успеха. Вашей целью будет создание непобедимой команды ангелов, которая сможет справиться с разными вызовами и соперниками. Игра Idle Angels предоставляет уникальное сочетание геймплея в режиме ожидания и стратегических боевых элементов, что делает ее интересной и захватывающей для любителей обоих жанров.
MOD V1
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Хорошая мода
- Неограниченные навыки
- Скорость игры
MOD V2
- Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
- Если мод по каким-то причинам не работает и вам нужны бесплатные вещи, установите оригинал, ничего не удаляя.
Скачать Idle Angels (Мод, Без рекламы) 6.12.0.061502 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство