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Idle Angels (Мод, Без рекламы)

Idle Angels (Мод, Без рекламы) 6.12.0.061502

Собирайте и улучшайте ангелов, сражающихся на вашей стороне
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6
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Версия:
6.12.0.061502
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MUJOY GAMES
Категория:
На русском / Стратегии / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 120

Idle Angels - это увлекательное сочетание двух игровых жанров: Idle и RPG. Если вы являетесь поклонником обоих этих жанров, то эта игра предоставит вам отличное развлечение. В игре вам предстоит собирать и улучшать ангелов, которые будут сражаться на вашей стороне. Она предоставляет уникальный опыт, где персонажи будут сражаться даже в ваше отсутствие, позволяя им быстро развиваться. Вам нужно будет разработать стратегию боя, выбирая подходящих ангелов, снаряжение и навыки для вашего стиля игры.


Эта стратегическая система игры позволяет вам принимать решения, которые будут влиять на исход битв. Выбор правильных ангелов, тактик и снаряжения станет ключевым фактором для достижения успеха. Вашей целью будет создание непобедимой команды ангелов, которая сможет справиться с разными вызовами и соперниками. Игра Idle Angels предоставляет уникальное сочетание геймплея в режиме ожидания и стратегических боевых элементов, что делает ее интересной и захватывающей для любителей обоих жанров.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Хорошая мода
  • Неограниченные навыки
  • Скорость игры


MOD V2

  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
  • Если мод по каким-то причинам не работает и вам нужны бесплатные вещи, установите оригинал, ничего не удаляя.
 Теги темы: Без рекламы, Встроенный кэш

Скачать Idle Angels (Мод, Без рекламы) 6.12.0.061502 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 700 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 700 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Idle Angels (Мод, Без рекламы)


Комментарии (21)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 декабря 2023 23:33
Денис,
добрый день, пока видимо нет :(
0
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Денис
Денис 5 декабря 2023 22:47
Не работает мод1, ошибка приложения после установки
-1
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Денис
Денис 5 декабря 2023 16:45
Есть возможность добавить мод на внутриигровые покупки?
0
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Ден
Ден 4 декабря 2023 18:26
Обновите пожалуйста мод
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 мая 2023 11:15
Hella,
Не можем знать :(
-1
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Hella
Hella 13 мая 2023 10:07
Привет, почему мод не работает? :(
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 мая 2023 17:18
Мури,
:(:(:(:(
0
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Мури
Мури 7 мая 2023 13:13
Не работает мод на бесплатные вещи без рекламы :(
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 мая 2023 09:48
Мури,
Мы ещё не обновляли :)
0
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Мури
Мури 6 мая 2023 08:50
Что-то игра вообще вылетает, даже не даёт зайти, после обновления в самой игре... Прям вообще конкретно :(
0
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