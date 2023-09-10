Basketball Stars (Мод, Лёгкая игра) 1.49.0
Basketball Stars - это захватывающая многопользовательская баскетбольная игра для мобильных устройств, созданная блестящими разработчиками, которые уже добились успеха в мире многопользовательских онлайн-спортивных игр. В этой игре вас ждет настоящее баскетбольное соревнование, где вы сможете продемонстрировать свое мастерство, вести мяч, стрелять и забивать очки.
Главная особенность Basketball Stars - это многопользовательский режим, который позволяет вам соревноваться с игроками со всего мира. Вы сможете выбирать различные обручи, настраивать своего персонажа и соревноваться в баскетболе в режиме реального времени. Это дает вам возможность испытать свое мастерство и стратегии против разнообразных оппонентов.
Игра предлагает захватывающую атмосферу и аутентичные баскетбольные движения, позволяя вам почувствовать себя на настоящем баскетбольном площадке. Готовьтесь к захватывающим матчам, ведь каждая игра - это новое испытание и шанс показать свое мастерство. Если вы цените баскетбол и хотите испытать себя в многопользовательских соревнованиях, - это игра, которая позволит вам покорить мир баскетбола по одному обручу за раз.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Пользовательский счет
- Всегда идеальный выстрел
- Максимальный балл на щите
- Тупой ИИ
Скачать Basketball Stars (Мод, Лёгкая игра) 1.49.0 взлом
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