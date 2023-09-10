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Basketball Stars (Мод, Лёгкая игра)

Basketball Stars (Мод, Лёгкая игра) 1.49.0

24
10
Скачать (85 Мб)
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Версия:
1.49.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Miniclip.com
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 668

Basketball Stars - это захватывающая многопользовательская баскетбольная игра для мобильных устройств, созданная блестящими разработчиками, которые уже добились успеха в мире многопользовательских онлайн-спортивных игр. В этой игре вас ждет настоящее баскетбольное соревнование, где вы сможете продемонстрировать свое мастерство, вести мяч, стрелять и забивать очки.


Главная особенность Basketball Stars - это многопользовательский режим, который позволяет вам соревноваться с игроками со всего мира. Вы сможете выбирать различные обручи, настраивать своего персонажа и соревноваться в баскетболе в режиме реального времени. Это дает вам возможность испытать свое мастерство и стратегии против разнообразных оппонентов.


Игра предлагает захватывающую атмосферу и аутентичные баскетбольные движения, позволяя вам почувствовать себя на настоящем баскетбольном площадке. Готовьтесь к захватывающим матчам, ведь каждая игра - это новое испытание и шанс показать свое мастерство. Если вы цените баскетбол и хотите испытать себя в многопользовательских соревнованиях, - это игра, которая позволит вам покорить мир баскетбола по одному обручу за раз.



Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Пользовательский счет
  • Всегда идеальный выстрел
  • Максимальный балл на щите
  • Тупой ИИ

Скачать Basketball Stars (Мод, Лёгкая игра) 1.49.0 взлом

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Скачать Basketball Stars (Мод, Лёгкая игра) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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