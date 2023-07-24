WWE Mayhem - это игра, которая предоставляет вам шанс стать частью адреналиновой борьбы в стиле WWE и собственной карьерой гладиатора. Главный персонаж этой игры, рок-актер, известен своими выдающимися актерскими навыками и мускулистой физической формой, а также прошлым опытом в профессиональной борьбе. WWE Mayhem дает вам возможность погрузиться в мир профессиональной борьбы и стать суперзвездой WWE.





Игра WWE Mayhem - это аркадный экшн, в котором вы будете соревноваться с другими борцами на ринге в формате один на один. Вашей задачей будет построить успешную карьеру и добиться признания на арене WWE. Каждый уровень предоставляет вам возможность сразиться с определенным противником, и вы должны использовать различные боевые навыки, тактику и манипуляции, чтобы одержать победу. Управляйте своим персонажем, атакуйте, уклоняйтесь и сражайтесь, чтобы стать лучшим в мире WWE.







