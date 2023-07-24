WWE Mayhem (Мод, Много денег) 1.78.137
WWE Mayhem - это игра, которая предоставляет вам шанс стать частью адреналиновой борьбы в стиле WWE и собственной карьерой гладиатора. Главный персонаж этой игры, рок-актер, известен своими выдающимися актерскими навыками и мускулистой физической формой, а также прошлым опытом в профессиональной борьбе. WWE Mayhem дает вам возможность погрузиться в мир профессиональной борьбы и стать суперзвездой WWE.
Игра WWE Mayhem - это аркадный экшн, в котором вы будете соревноваться с другими борцами на ринге в формате один на один. Вашей задачей будет построить успешную карьеру и добиться признания на арене WWE. Каждый уровень предоставляет вам возможность сразиться с определенным противником, и вы должны использовать различные боевые навыки, тактику и манипуляции, чтобы одержать победу. Управляйте своим персонажем, атакуйте, уклоняйтесь и сражайтесь, чтобы стать лучшим в мире WWE.
Информация о модах
РЕЖИМ МЕНЮ:
1. Замороженная валюта
2. Множитель награды
3. Множитель урона
4. Множитель защиты
5. Отсутствие взлома
6. Обход бана. Можно играть в игру, даже если она забанена (работает только при использовании мода)
Скачать WWE Mayhem (Мод, Много денег) 1.78.137 взлом
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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