Pokemon GO (Поддельный GPS) 0.315.1
Около двух лет назад произошел настоящий бум мобильных игр, который привлек внимание и стал популярным по всему миру. Этот феномен, о котором говорили даже в новостях, связан с игрой под названием Pokémon GO. Игра была значимой вестью в мире мобильных игр, так как она использовала технологию дополненной реальности (AR) и камеры мобильных устройств, чтобы преобразовать реальный мир в игровое пространство.
Это позволило игрокам исследовать мир в поисках виртуальных покемонов, которые появлялись на экране мобильного устройства, но казались частью реального окружения. Эта идея смешивания виртуального и реального мира сделала Pokémon GO уникальной и увлекательной игрой. Особенностью Pokémon GO было использование карт Google для создания игрового мира, в отличие от других игр, которые создают собственные игровые миры. Это позволило игрокам исследовать реальные места и находить покемонов в разных уголках мира.
- Телепорт
- Джойстик
- Избранное
- Улучшенный бросок
- Столкновение/Опись IV
- Пойманный предварительный просмотр
- Нажмите, чтобы пройти/телепортироваться
- 100 внутривенное питание
- Ближайший радар
Скачать Pokemon GO (Поддельный GPS) 0.315.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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