Около двух лет назад произошел настоящий бум мобильных игр, который привлек внимание и стал популярным по всему миру. Этот феномен, о котором говорили даже в новостях, связан с игрой под названием Pokémon GO. Игра была значимой вестью в мире мобильных игр, так как она использовала технологию дополненной реальности (AR) и камеры мобильных устройств, чтобы преобразовать реальный мир в игровое пространство.





Это позволило игрокам исследовать мир в поисках виртуальных покемонов, которые появлялись на экране мобильного устройства, но казались частью реального окружения. Эта идея смешивания виртуального и реального мира сделала Pokémon GO уникальной и увлекательной игрой. Особенностью Pokémon GO было использование карт Google для создания игрового мира, в отличие от других игр, которые создают собственные игровые миры. Это позволило игрокам исследовать реальные места и находить покемонов в разных уголках мира.



