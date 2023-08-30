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Pokemon GO (Поддельный GPS)

Pokemon GO (Поддельный GPS) 0.315.1

25
6
Скачать (330 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Niantic, Inc.
Версия:
0.315.1
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 330 Мб
id приложения:
com.nianticlabs.pokemongo
Русский язык:
Есть
Лайков:
25
Комментарии:
0
Просмотров:
14 954

Около двух лет назад произошел настоящий бум мобильных игр, который привлек внимание и стал популярным по всему миру. Этот феномен, о котором говорили даже в новостях, связан с игрой под названием Pokémon GO. Игра была значимой вестью в мире мобильных игр, так как она использовала технологию дополненной реальности (AR) и камеры мобильных устройств, чтобы преобразовать реальный мир в игровое пространство.


Это позволило игрокам исследовать мир в поисках виртуальных покемонов, которые появлялись на экране мобильного устройства, но казались частью реального окружения. Эта идея смешивания виртуального и реального мира сделала Pokémon GO уникальной и увлекательной игрой. Особенностью Pokémon GO было использование карт Google для создания игрового мира, в отличие от других игр, которые создают собственные игровые миры. Это позволило игрокам исследовать реальные места и находить покемонов в разных уголках мира.



Скриншоты

Информация о модах
  • Телепорт
  • Джойстик
  • Избранное
  • Улучшенный бросок
  • Столкновение/Опись IV
  • Пойманный предварительный просмотр
  • Нажмите, чтобы пройти/телепортироваться
  • 100 внутривенное питание
  • Ближайший радар

Скачать Pokemon GO (Поддельный GPS) 0.315.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Pokemon GO (Поддельный GPS)
330 Мб
Ссылка 2
330 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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