Pocket Family Dreams - это увлекательная игра, которая сочетает в себе элементы игры "три в ряд" и дизайна интерьера. В этой игре вы знакомитесь с большой семьей, каждый член которой обладает уникальными характеристиками и интересами. Ваша задача - удовлетворить их потребности, создавая для них уютные и подходящие интерьеры в их комнатах.
Каждый член семьи будет иметь свои собственные предпочтения и запросы относительно дизайна своей комнаты. Вам нужно будет проявить свою креативность и умение, чтобы сделать их счастливыми, удовлетворяя их желания и создавая для них место, где им будет комфортно находиться.
Основной геймплей игры состоит из прохождения уровней в стиле "три в ряд". Вы будете решать разнообразные головоломки, чтобы заработать ресурсы и средства для улучшения интерьера комнат. Чем больше уровней вы пройдете, тем больше возможностей откроется для вас в области дизайна и улучшения дома вашей семьи.
- Бесконечные деньги
- Неограниченная звезда
Скачать Семейка Покет (Мод, Много ходов) v1.1.5.44 MOD APK
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