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Семейка Покет (Мод, Много ходов)

Семейка Покет (Мод, Много ходов) v1.1.5.44

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Версия:
1.1.5.44
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Kooapps Games - Fun Word and Brain Puzzle Games
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 174 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 961
Описание

Pocket Family Dreams - это увлекательная игра, которая сочетает в себе элементы игры "три в ряд" и дизайна интерьера. В этой игре вы знакомитесь с большой семьей, каждый член которой обладает уникальными характеристиками и интересами. Ваша задача - удовлетворить их потребности, создавая для них уютные и подходящие интерьеры в их комнатах.


Каждый член семьи будет иметь свои собственные предпочтения и запросы относительно дизайна своей комнаты. Вам нужно будет проявить свою креативность и умение, чтобы сделать их счастливыми, удовлетворяя их желания и создавая для них место, где им будет комфортно находиться.


Основной геймплей игры состоит из прохождения уровней в стиле "три в ряд". Вы будете решать разнообразные головоломки, чтобы заработать ресурсы и средства для улучшения интерьера комнат. Чем больше уровней вы пройдете, тем больше возможностей откроется для вас в области дизайна и улучшения дома вашей семьи.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченная звезда
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Скачать Семейка Покет (Мод, Много ходов) v1.1.5.44 MOD APK

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Скачать Семейка Покет (Мод, Много ходов) 174 Мб Ссылка 2 174 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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