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ДРОН ТЕНЬ STRIKE 3 (Мод, Много денег)

ДРОН ТЕНЬ STRIKE 3 (Мод, Много денег) 1.25.255

16
5
Скачать (370 Мб)
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Tilting Point
Версия:
1.25.255
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 370 Мб
id приложения:
com.reliancegames.drones3
Русский язык:
Есть
Лайков:
16
Комментарии:
0
Просмотров:
11 650

Война в мире видеоигр - это тема, которая никогда не устареет. Экшн-игры, полные напряженных боев и захватывающих моментов, всегда находят своих поклонников. И одной из таких уникальных игр является "Drone: Shadow Strike 3", созданная студией Tilting Point.


В этой игре вы взяли на себя роль технического солдата, который управляет боевым дроном на поле боя. "Drone: Shadow Strike 3" обещает игрокам новые ощущения от захватывающих сражений, где каждый момент наполнен адреналином и динамикой.


Особенности игры включают в себя качественную графику, интуитивно понятное управление и разнообразные миссии, где вам предстоит противостоять различным вражеским силам. Вы сможете насладиться широким арсеналом вооружения и уникальными способностями вашего дрона, что добавит разнообразия и тактической глубины в игровой процесс.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченные расходы
  • Поддержка 6 языков в моде меню


Примечание :

*Вы можете купить его, даже если у вас недостаточно денег или вещей.

*Вы не можете совершать покупки в разделе «Магазин».

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать ДРОН ТЕНЬ STRIKE 3 (Мод, Много денег) 1.25.255 взлом

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Скачать ДРОН ТЕНЬ STRIKE 3 (Мод, Много денег)
370 Мб
Ссылка 2
370 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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