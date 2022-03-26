Romance Fate: Stories and Choices (Премиум выбор) - Эта игра не похожа ни на что, что вы видели. Наш увлекательный игровой мир, созданный командой первоклассных разработчиков, сплетает множество историй вокруг своей центральной концепции. Вы хотите быть исследователем? Завоеватель? Принц или целитель? Как насчет шпиона или детектива? Возможности безграничны.





Сейчас середина ночи, и вы слышите шаги, приближающиеся к вашему окну. Смотришь на улицу, но вокруг никого. Но затем кто-то подходит сзади и громко стучит в вашу дверь, прежде чем убежать. Вы открываете дверь и обнаруживаете, что эти таинственные ступени принадлежали молодой девушке, которой нужна ваша помощь. Вы вспоминаете все истории, которые вы слышали об этой молодой девушке и ее путешествии, и решаете, что ей нужно.



