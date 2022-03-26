android-1.ru / Игры / Без интернета / Romance Fate: Stories and Choices (Премиум выбор)
Romance Fate: Stories and Choices (Премиум выбор)

Romance Fate: Stories and Choices (Премиум выбор) 3.1.2

144
44
Скачать (130 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
HIGGS TECHNOLOGY CO LIMITED
Версия:
3.1.2
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.saiyun.avgchapters.episodestories.romance
Русский язык:
Есть
Лайков:
144
Комментарии:
29
Просмотров:
94 567

Romance Fate: Stories and Choices (Премиум выбор) - Эта игра не похожа ни на что, что вы видели. Наш увлекательный игровой мир, созданный командой первоклассных разработчиков, сплетает множество историй вокруг своей центральной концепции. Вы хотите быть исследователем? Завоеватель? Принц или целитель? Как насчет шпиона или детектива? Возможности безграничны.


Сейчас середина ночи, и вы слышите шаги, приближающиеся к вашему окну. Смотришь на улицу, но вокруг никого. Но затем кто-то подходит сзади и громко стучит в вашу дверь, прежде чем убежать. Вы открываете дверь и обнаруживаете, что эти таинственные ступени принадлежали молодой девушке, которой нужна ваша помощь. Вы вспоминаете все истории, которые вы слышали об этой молодой девушке и ее путешествии, и решаете, что ей нужно.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Премиум-выбор
  • При выборе дополнительных опций убедитесь, что ваш телефон находится в режиме полета, или попробуйте сыграть в игру без Wi-Fi.

МОД 2

  • Получить бесплатные алмазы можно и не просматривая рекламу (их можно найти в главном меню игры –  Бесплатно –  Бесплатные бриллианты  –  Смотреть (6)).

После нажатия на квитанцию необходимо подождать 15 секунд, после чего появится окно с успешным получением алмазов. 

 Теги темы: Новеллы

Скачать Romance Fate: Stories and Choices (Премиум выбор) 3.1.2 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
130 Мб
MOD V2
130 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
130 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
CyberSphere (Мод, Бесплатные покупки)
CyberSphere (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 2.52.64
Heroes Charge (Мод, Много денег)
Heroes Charge (Мод, Много денег)
Версия: 2.1.412
Pokémon Café Mix (Мод, Много денег)
Pokémon Café Mix (Мод, Много денег)
Версия: 3.40.0
9th Dawn III RPG
9th Dawn III RPG
Версия: 1.73
Knighthood (Мод меню)
Knighthood (Мод меню)
Версия: 2.0.0
Monster Farm: Ферма (Мод, Бесплатные покупки)
Monster Farm: Ферма (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 2.17
Cooking Simulator Mobile (Мод, Много алмазов)
Cooking Simulator Mobile (Мод, Много алмазов)
Версия: 1.107
GTA 5 – Grand Theft Auto V
GTA 5 – Grand Theft Auto V
Версия: 2.00

Отзывы о Romance Fate: Stories and Choices (Премиум выбор)


Комментарии (29)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
AnnaFox
AnnaFox 30 мая 2023 16:13
А как теперь разблокировать аккаунт? Ждать месяц? Как играть теперь:((
+8
Ответить
Гость Лина
Гость Лина 1 февраля 2023 08:11
Мод работает только на 2 главы, а дальше блокируют аккаунт 😟😟 и как теперь играть
+17
Ответить
Крис
Крис 31 января 2023 20:38
Аккаунт заблокировали😪😑, разработчики как так то
+9
Ответить
Карина
Карина 17 января 2023 23:00
Lensifal,
Ага и самое интересное, что после первой прочтенной главы любой книги - выскакивает окно - обновить игру.
+6
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 17 января 2023 00:00
Карина, Разработчик выпускает более новую версию раньше чем на маркете...
+9
Ответить
Карина
Карина 16 января 2023 17:51
Интересно, в плей маркете версия 2.8.4, а тут версия из будущего 2.8.5))
0
Ответить
Крис
Крис 14 декабря 2022 22:10
М-да, тоже самое. Главу прочла и качать новую версию требует...
+3
Ответить
Крис
Крис 12 декабря 2022 17:46
Вот думаю, качать или нет... 🤔Есть сомнения, что снова прочтя главу или несколько - напишут: версия устарела, качайте с плеймаркета или типо того.
+1
Ответить
Крис
Крис 30 октября 2022 16:49
Раньше еще как-то можно было играть, теперь де невозможно, так как пройдя первую главу какой либо истории-высвечивается текст, что нужно скачать версию из плей маркета иначе заблокируют аккаунт. Можно это как-то исправить?
+2
Ответить
Крис
Крис 26 марта 2022 16:42
Напомните кто нибудь пожалуйста логин и пароль. Я забыла блин))
+12
Ответить
1 2 3