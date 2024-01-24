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Симулятор свалки АЗС (Мод, Много денег)

Симулятор свалки АЗС (Мод, Много денег) 10.0.66

22
8
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Mighty Game Studio
Версия:
10.0.66
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 222 Мб
id приложения:
com.gas.station.building.junkyard.simulator
Русский язык:
Есть
Лайков:
22
Комментарии:
0
Просмотров:
11 143

Симулятор свалки АЗС (Мод, Много денег) - Станьте лучшим нефтяным магнатом игр с бензонасосами 2019 года - заправочной станцией, чтобы обеспечить своевременную поставку бензовоза и нефтяного танкера в этом симуляторе бензонасоса. Держите симулятор АЗС в реальной жизни, готовый к заправке автомобилей клиентов в симуляторе свалки АЗС 3. Игры на заправке топливом на АЗС позволяют вам заправлять транспортные средства ваших клиентов, такие как грузовики, автобусы, игры вождения автомобилей заполнены почти мне заправочные станции симулятора свалки природного газа. Клиентам часто нужны напитки и закуски в их дальних поездках, поэтому роль трейдера удовлетворяет их потребности в игре-симуляторе жизни трейдера в супермаркете. Откройте свой магазин, как супермаркет, в игре на свалке симулятора АЗС.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченные премиум-деньги
  • Навязчивая реклама удалена
 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор свалки АЗС (Мод, Много денег) 10.0.66 взлом

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Скачать Симулятор свалки АЗС (Мод, Много денег) 222 Мб Ссылка 2 222 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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