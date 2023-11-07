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Knighthood (Мод меню)

Knighthood (Мод меню) 2.0.0

20
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
King
Версия:
2.0.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 770 Мб
id приложения:
com.king.knightsrage
Русский язык:
Есть
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
29 553

Knighthood — это захватывающая мобильная игра в стиле головоломки, которая ставит вас на место разгневанного рыцаря, который постоянно спасает существование этого королевства, путешествуя по разным землям. Knighthood — это ролевая игра с изюминкой, включающая бесконечное количество головоломок, великолепную пиксельную графику в стиле ретро и действительно сложный игровой процесс.


Knighthood предназначена для всех, кто хочет увидеть себя или своих детей в роли героя. Он имеет простое управление касанием, его игровой процесс не слишком сложен для детей и не слишком прост для взрослых. Загрузите Knighthood с нашего сайта прямо сейчас!



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Всегда твоя очередь

MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные действия // Неограниченные цепочки действий
  • One Hit Kill // Убить врагов с 1 удара
 Теги темы: Мод меню, RPG, Встроенный кэш

Скачать Knighthood (Мод меню) 2.0.0 взлом

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Скачать Knighthood (Мод меню)
770 Мб
Ссылка 2
770 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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