Knighthood — это захватывающая мобильная игра в стиле головоломки, которая ставит вас на место разгневанного рыцаря, который постоянно спасает существование этого королевства, путешествуя по разным землям. Knighthood — это ролевая игра с изюминкой, включающая бесконечное количество головоломок, великолепную пиксельную графику в стиле ретро и действительно сложный игровой процесс.





Knighthood предназначена для всех, кто хочет увидеть себя или своих детей в роли героя. Он имеет простое управление касанием, его игровой процесс не слишком сложен для детей и не слишком прост для взрослых. Загрузите Knighthood с нашего сайта прямо сейчас!



