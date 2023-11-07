Knighthood (Мод меню) 2.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
King
Версия:
2.0.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 770 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
29 553
Knighthood — это захватывающая мобильная игра в стиле головоломки, которая ставит вас на место разгневанного рыцаря, который постоянно спасает существование этого королевства, путешествуя по разным землям. Knighthood — это ролевая игра с изюминкой, включающая бесконечное количество головоломок, великолепную пиксельную графику в стиле ретро и действительно сложный игровой процесс.
Knighthood предназначена для всех, кто хочет увидеть себя или своих детей в роли героя. Он имеет простое управление касанием, его игровой процесс не слишком сложен для детей и не слишком прост для взрослых. Загрузите Knighthood с нашего сайта прямо сейчас!
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Всегда твоя очередь
MOD V2 МОД МЕНЮ Неограниченные действия // Неограниченные цепочки действий One Hit Kill // Убить врагов с 1 удара
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