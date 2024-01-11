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No Way To Die: Выживание любой ценой (Мод, Много патронов)

No Way To Die: Выживание любой ценой (Мод, Много патронов) 1.31

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Версия:
1.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OpenMyGame
Категория:
На русском / Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 652
Скриншоты
Описание

No Way To Die: Survival - захватывающая игра, которая подарит вам уникальный опыт выживания в постапокалиптическом мире. Вам предстоит исследовать опасные локации, сражаться с врагами и строить базу для защиты от угроз. Эта игра предлагает разнообразные режимы, позволяя вам выбирать, какой аспект выживания развивать.


В мире No Way To Die: Survival вам придется столкнуться с вызовами выживания после катастрофы. Мир охвачен хаосом, и ваша задача - найти способы продержаться на плаву. Игра предоставляет несколько режимов, включая выживание, исследование и строительство базы. Это позволяет вам выбрать, какой аспект выживания вам интересен больше всего.


Игра предлагает разнообразие ресурсов, которые вы должны собирать, чтобы выжить. Это включает в себя сбор еды, воды, стройматериалов и других предметов. Вы должны умело управлять запасами, чтобы не исчерпать их полностью.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные пули
  • Неограниченные ресурсы
  • Бесконечные деньги

МОД 2

  • Бесплатный крафт (ресурсы не уменьшаются, но вам все еще нужно достаточно для крафта)
  • Все рецепты открыты
  • Получите много опыта при крафте
  • Бесплатное быстрое перемещение по карте.



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 Теги темы: Выживание, Бессмертие

Скачать No Way To Die: Выживание любой ценой (Мод, Много патронов) v1.31 MOD APK

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Скачать No Way To Die: Выживание любой ценой (Мод, Много патронов) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о No Way To Die: Выживание любой ценой (Мод, Много патронов)


Комментарии (2)
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Гость Андрей
Гость Андрей 30 мая 2024 18:58
Не скачивайте это чистый оригинал я уже и перезаходил и проверял крафт нече нету разрабы прост вставили оригинал из плей маркета и подписали что это мод
0
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 2 декабря 2022 21:02
Интерфейса мода нет..

Ресурсы после крафта тратятся, остальное все как написанно
+1
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