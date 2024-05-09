ChillyRoom - это издатель, который приковывает внимание своими увлекательными 16-битными экшен-играми. Их первой такой игрой стала "Soul Knight", выпущенная в начале 2017 года. После трех лет ожидания ChillyRoom, наконец, порадовала игровое сообщество новым продуктом - Otherworld Legends. Версия игры для Android уже доступна, и пользователи с восторгом встретили этот выпуск.





"Soul Knight" была замечательной игрой, и многие игроки полюбили ее за уникальный геймплей, стильное пиксельное искусство и захватывающие сражения. Игра приносит в мир игр ChillyRoom новые приключения и возможности для веселья.





Издатель продолжает радовать своих поклонников высококачественными и захватывающими играми, и Otherworld Legends - яркое подтверждение этого. Ожидается, что игра привлечет внимание как новых, так и опытных игроков своим увлекательным геймплеем и уникальным стилем. ChillyRoom продолжает вдохновлять игровую индустрию, и их будущие проекты, безусловно, стоит ожидать с нетерпением.