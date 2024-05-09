Otherworld Legends (Мод, VIP, Unlocked) 2.3.4
ChillyRoom - это издатель, который приковывает внимание своими увлекательными 16-битными экшен-играми. Их первой такой игрой стала "Soul Knight", выпущенная в начале 2017 года. После трех лет ожидания ChillyRoom, наконец, порадовала игровое сообщество новым продуктом - Otherworld Legends. Версия игры для Android уже доступна, и пользователи с восторгом встретили этот выпуск.
"Soul Knight" была замечательной игрой, и многие игроки полюбили ее за уникальный геймплей, стильное пиксельное искусство и захватывающие сражения. Игра приносит в мир игр ChillyRoom новые приключения и возможности для веселья.
Издатель продолжает радовать своих поклонников высококачественными и захватывающими играми, и Otherworld Legends - яркое подтверждение этого. Ожидается, что игра привлечет внимание как новых, так и опытных игроков своим увлекательным геймплеем и уникальным стилем. ChillyRoom продолжает вдохновлять игровую индустрию, и их будущие проекты, безусловно, стоит ожидать с нетерпением.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- Режим бога
- Разблокированный VIP
- Разблокированы все персонажи
- Разблокированы все навыки
- КД без навыков
- Без рекламы
МОД 2
- Бесконечные деньги
- Все персонажи и их навыки разблокированы
МОД 3
- Бесплатные покупки за реальные деньги (для работы требуются сервисы Google и авторизация в них)
- Приобретенный VIP (членство в клубе)
- Разблокированы все персонажи и их навыки
- Удален показ рекламы
- Мод меню
- Множество драгоценных камней, сапфиров, рубинов, усилителей оружия и карт воскрешения
- Количество проданных товаров увеличивается
- Пассивные враги.
Скачать Otherworld Legends (Мод, VIP, Unlocked) 2.3.4 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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