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Otherworld Legends (Мод, VIP, Unlocked)

Otherworld Legends (Мод, VIP, Unlocked) 2.3.4

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Скачать (711 Мб)
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Версия:
2.3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChillyRoom
Категория:
Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 711 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 151

ChillyRoom - это издатель, который приковывает внимание своими увлекательными 16-битными экшен-играми. Их первой такой игрой стала "Soul Knight", выпущенная в начале 2017 года. После трех лет ожидания ChillyRoom, наконец, порадовала игровое сообщество новым продуктом - Otherworld Legends. Версия игры для Android уже доступна, и пользователи с восторгом встретили этот выпуск.


"Soul Knight" была замечательной игрой, и многие игроки полюбили ее за уникальный геймплей, стильное пиксельное искусство и захватывающие сражения. Игра приносит в мир игр ChillyRoom новые приключения и возможности для веселья.


Издатель продолжает радовать своих поклонников высококачественными и захватывающими играми, и Otherworld Legends - яркое подтверждение этого. Ожидается, что игра привлечет внимание как новых, так и опытных игроков своим увлекательным геймплеем и уникальным стилем. ChillyRoom продолжает вдохновлять игровую индустрию, и их будущие проекты, безусловно, стоит ожидать с нетерпением.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • Режим бога
  • Разблокированный VIP
  • Разблокированы все персонажи
  • Разблокированы все навыки
  • КД без навыков
  • Без рекламы

МОД 2

  • Бесконечные деньги
  • Все персонажи и их навыки разблокированы


МОД 3

  • Бесплатные покупки за реальные деньги (для работы требуются сервисы Google и авторизация в них)
  • Приобретенный VIP (членство в клубе)
  • Разблокированы все персонажи и их навыки
  • Удален показ рекламы
  • Мод меню
  • Множество драгоценных камней, сапфиров, рубинов, усилителей оружия и карт воскрешения
  • Количество проданных товаров увеличивается
  • Пассивные враги. 
 Теги темы: RPG, Мод меню

Скачать Otherworld Legends (Мод, VIP, Unlocked) 2.3.4 взлом

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MOD V1 711 Мб MOD V2 711 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 711 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 711 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Otherworld Legends (Мод, VIP, Unlocked)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 октября 2023 00:10
Кочеткова Ангелина.,
Обновили все моды
+2
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Кочеткова Ангелина.
Кочеткова Ангелина. 8 октября 2023 22:31
Верните пожалуйста мод 3 он очень нужен
+1
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FOXER
FOXER 21 июля 2023 08:01
А что не так с модом 2 и 3? Если есть возможность то пожалуйста востановите потому что мне нужен какая раз 3 мод😥
+3
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Гусь.Десктоп-виндовс.Ехе
Гусь.Десктоп-виндовс.Ехе 2 июня 2023 16:03
Норм рекомендую одним свовом скачивайте не пожедете
+1
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