Epic Conquest 2 (Мод, Unlocked/много рубинов) 2.1.5a
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gaco Games
Версия:
2.1.5a
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 462 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 937
Epic Conquest 2 - Классическая игра с интересным сюжетом и однопользовательским режимом. Весь упор игры приходится на выполнение поставленных заданий. Вы будете путешествовать по огромному открытому миру, собирать ресурсы, копить деньги, сражаться с противниками и ещё множество увлекательных заданий. Кроме того, вы сможете прокачивать своего персонажа и покупать ему новую амуницию и вооружение.
Особенности:
- Открытый мир который нужно исследовать.
- Каждый персонаж обладает своими умениями и заданиями.
- Создавайте и улучшайте своё снаряжение.
- Покупайте новые костюмы для своего персонажа, меняйте его внешний вид.
- Получайте новые достижения.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- режим бога
- Неограниченный навык
- Неограниченное золото (никогда не уменьшается)
- Неограниченное количество рубинов (никогда не уменьшается)
- Ящики для костюмов (Кларис и Чейз)
МОД 2
- Мод Меню
- Множитель урона
- Режим бога
- Неограниченное использование навыков
- Валютный чит
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