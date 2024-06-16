Epic Conquest 2 - Классическая игра с интересным сюжетом и однопользовательским режимом. Весь упор игры приходится на выполнение поставленных заданий. Вы будете путешествовать по огромному открытому миру, собирать ресурсы, копить деньги, сражаться с противниками и ещё множество увлекательных заданий. Кроме того, вы сможете прокачивать своего персонажа и покупать ему новую амуницию и вооружение.





Особенности: