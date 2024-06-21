Avas Manor – история в пасьянсах (Мод, Много жизней) 45.0.0
Версия:
45.0.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Uken Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 817
Avas Manor - В этой игре вы будете вместе с Эйв спасти поместье дяди, постарайтесь вернуть ему былое величие. В этой игре нет никаких шаблонов, по которым вы сможете обновлять стиль комнат, дворов и т.д, здесь решаете только вы, какой дизайн будет в этом поместье. В игре вы будете играть в пасьянс "Три вершины", в случае выигрышей вы будете получать уникальные возможности, они смогут помочь вам в развитии поместья. Вы сможете тренировать свой ум решая не сложные головоломки, прокачивайте логику и одновременно с этим обновляйте комнаты!
Особенности:
- Ремонтируйте старое жилище по своему усмотрению, без ограничений.
- Проводите своё свободное время с пользой, играйте в развивающие игры, которые помогут прокачать ваши логические навыки.
- Ваша главная героиня будет встречаться с разными, красивыми мужчинами и одновременно разбираться в отношениях с бывшим.
- Узнайте историю семьи Эйва, вас ждёт много сюрпризов.
- Ищите разнообразные подсказки.
- Заводите новых друзей и многое другое.
Информация о модах
Мод 1
- Неограниченное количество жизней
- Неограниченные деньги (использование золота не уменьшается)
Мод 2
- Бесплатный шоппинг
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