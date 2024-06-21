Avas Manor - В этой игре вы будете вместе с Эйв спасти поместье дяди, постарайтесь вернуть ему былое величие. В этой игре нет никаких шаблонов, по которым вы сможете обновлять стиль комнат, дворов и т.д, здесь решаете только вы, какой дизайн будет в этом поместье. В игре вы будете играть в пасьянс "Три вершины", в случае выигрышей вы будете получать уникальные возможности, они смогут помочь вам в развитии поместья. Вы сможете тренировать свой ум решая не сложные головоломки, прокачивайте логику и одновременно с этим обновляйте комнаты!





Особенности:

