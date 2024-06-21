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Avas Manor – история в пасьянсах (Мод, Много жизней)

Avas Manor – история в пасьянсах (Мод, Много жизней) 45.0.0

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Версия:
45.0.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Uken Games
Категория:
Без интернета / На русском / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 817

Avas Manor - В этой игре вы будете вместе с Эйв спасти поместье дяди, постарайтесь вернуть ему былое величие. В этой игре нет никаких шаблонов, по которым вы сможете обновлять стиль комнат, дворов и т.д, здесь решаете только вы, какой дизайн будет в этом поместье. В игре вы будете играть в пасьянс "Три вершины", в случае выигрышей вы будете получать уникальные возможности, они смогут помочь вам в развитии поместья. Вы сможете тренировать свой ум решая не сложные головоломки, прокачивайте логику и одновременно с этим обновляйте комнаты!


Особенности:

  • Ремонтируйте старое жилище по своему усмотрению, без ограничений.
  • Проводите своё свободное время с пользой, играйте в развивающие игры, которые помогут прокачать ваши логические навыки.
  • Ваша главная героиня будет встречаться с разными, красивыми мужчинами и одновременно разбираться в отношениях с бывшим.
  • Узнайте историю семьи Эйва, вас ждёт много сюрпризов.
  • Ищите разнообразные подсказки.
  • Заводите новых друзей и многое другое.

Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Неограниченное количество жизней
  • Неограниченные деньги (использование золота не уменьшается)

Мод 2

  • Бесплатный шоппинг



 Теги темы: Много жизней, Логические

Скачать Avas Manor – история в пасьянсах (Мод, Много жизней) 45.0.0 взлом

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MOD V1 146 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 146 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Avas Manor – история в пасьянсах (Мод, Много жизней)


Комментарии (5)
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Гость Мария
Гость Мария 15 сентября 2023 17:43
Мод на неограниченные деньги не работает. Звёзды бесконечные, а вот деньги, к сожалению, тратятся. Из-за этого не могу проходить уровни. Исправьте мод, пожалуйста!
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 сентября 2023 23:17
Карина,
скоро обновим :) Прогресс может не сохранится :(
0
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Карина
Карина 14 сентября 2023 20:16
Здраствуйте, можно обновить игру? Если не трудно подскажите, прогресс будет потерян после обновления? Прошлую версию скачивала с вашего сайта
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 сентября 2023 00:10
Zmarinas96,
возможно скоро добавим
0
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Zmarinas96
Zmarinas96 8 сентября 2023 17:32
Жаль, что нет 1-го мода
0
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