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METEL HORROR ESCAPE (Мод, Unlocked/без рекламы)

METEL HORROR ESCAPE (Мод, Unlocked/без рекламы) v1.07

142
24
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Версия:
1.07
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Linked Squad
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:20
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
36 650
Описание

Встречайте новую хоррор-игру с элементами головоломки под названием Metel. В этой игре вы примете на себя роль несчастной жертвы маньяка, которой предстоит сбежать из ужасного места и раскрыть истории других заключенных.


Маньяк будет очень бдителен, поэтому вам нужно оставаться незамеченным и не допустить, чтобы он раскрыл ваш план побега. В этой напряженной игре каждый ваш шаг должен быть осторожно продуман, чтобы избежать попадания в руки маньяка и пройти через темные тайны, скрывающиеся в ужасном месте.


Сможете ли вы пройти все три сюжетные главы и раскрыть все тайны, скрытые в этом мрачном месте? Предстоит лишь время и ваша смекалка показать, на что вы способны в условиях, где каждый шаг может быть последним.


Информация о модах
  • Приобретена платная маска психопата;
  • Вы можете получать подсказки без просмотра рекламы.
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Игра входит в подборки:
Хорроры
Хорроры
Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Бродилки, Хоррор, от первого лица, поиск предметов, Квесты, Unlocked, Без рекламы

Скачать METEL HORROR ESCAPE (Мод, Unlocked/без рекламы) v1.07 MOD APK

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Скачать METEL HORROR ESCAPE (Мод, Unlocked/без рекламы) 240 Мб Ссылка 2 240 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о METEL HORROR ESCAPE (Мод, Unlocked/без рекламы)


Комментарии (1)
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GP_939
GP_939 19 декабря 2020 16:48
Игра хорошая рекламу убрали но из модов это всё что получается использовать:(
+9
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