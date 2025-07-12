METEL HORROR ESCAPE (Мод, Unlocked/без рекламы) v1.07
Встречайте новую хоррор-игру с элементами головоломки под названием Metel. В этой игре вы примете на себя роль несчастной жертвы маньяка, которой предстоит сбежать из ужасного места и раскрыть истории других заключенных.
Маньяк будет очень бдителен, поэтому вам нужно оставаться незамеченным и не допустить, чтобы он раскрыл ваш план побега. В этой напряженной игре каждый ваш шаг должен быть осторожно продуман, чтобы избежать попадания в руки маньяка и пройти через темные тайны, скрывающиеся в ужасном месте.
Сможете ли вы пройти все три сюжетные главы и раскрыть все тайны, скрытые в этом мрачном месте? Предстоит лишь время и ваша смекалка показать, на что вы способны в условиях, где каждый шаг может быть последним.
- Приобретена платная маска психопата;
- Вы можете получать подсказки без просмотра рекламы.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.