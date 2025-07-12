Описание

Встречайте новую хоррор-игру с элементами головоломки под названием Metel. В этой игре вы примете на себя роль несчастной жертвы маньяка, которой предстоит сбежать из ужасного места и раскрыть истории других заключенных.





Маньяк будет очень бдителен, поэтому вам нужно оставаться незамеченным и не допустить, чтобы он раскрыл ваш план побега. В этой напряженной игре каждый ваш шаг должен быть осторожно продуман, чтобы избежать попадания в руки маньяка и пройти через темные тайны, скрывающиеся в ужасном месте.





Сможете ли вы пройти все три сюжетные главы и раскрыть все тайны, скрытые в этом мрачном месте? Предстоит лишь время и ваша смекалка показать, на что вы способны в условиях, где каждый шаг может быть последним.