Wing Fighter (Мод, Без рекламы) 1.7.620
Wing Fighter предлагает энтузиастам файтингов возможность оказаться в центре воздушных сражений, с ощущением реализма благодаря качественной 3D-графике. Она позволяет игрокам испытать напряжение и динамику классических авиационных баталий, где маневренность и скорость реакции становятся ключевыми к успеху.
Система настройки и модификации самолетов является значительной частью игрового процесса, давая игрокам свободу адаптировать свои воздушные боевые машины под индивидуальный стиль игры. От выбора типа самолета до интеграции различных видов вооружения, каждое решение будет влиять на производительность в бою и стратегию.
Для обеспечения разнообразия и длительного интереса к игре, Wing Fighter включает в себя множество уровней, где игроки могут испытать свои способности против различных врагов и в разнообразных условиях. Каждый бой требует особого подхода, с учетом арсенала оружия и особенностей противника.
- МОД МЕНЮ
- Бог Мод
- Мод бога + убийство одним ударом
- Инъекция энергии (включение/выключение вибрации в настройках дает вам энергию.)
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если GodMod + Onehit Kill заставляет вас умереть, ваше устройство несовместимо с модом!
- Обязательно включите разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображение поверх других приложений.
MOD V2
- Бесплатные награды
- Много ежедневных квестовых очков.
Скачать Wing Fighter (Мод, Без рекламы) 1.7.620 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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