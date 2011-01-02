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Wing Fighter (Мод, Без рекламы)

Wing Fighter (Мод, Без рекламы) 1.7.620

14
9
Скачать (434 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MINIGAME ENTERTAINMENT LIMITED
Версия:
1.7.620
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 434 Мб
id приложения:
com.minigame.wszj.android.gp
Русский язык:
Есть
Лайков:
14
Комментарии:
15
Просмотров:
14 288

Wing Fighter предлагает энтузиастам файтингов возможность оказаться в центре воздушных сражений, с ощущением реализма благодаря качественной 3D-графике. Она позволяет игрокам испытать напряжение и динамику классических авиационных баталий, где маневренность и скорость реакции становятся ключевыми к успеху.


Система настройки и модификации самолетов является значительной частью игрового процесса, давая игрокам свободу адаптировать свои воздушные боевые машины под индивидуальный стиль игры. От выбора типа самолета до интеграции различных видов вооружения, каждое решение будет влиять на производительность в бою и стратегию.


Для обеспечения разнообразия и длительного интереса к игре, Wing Fighter включает в себя множество уровней, где игроки могут испытать свои способности против различных врагов и в разнообразных условиях. Каждый бой требует особого подхода, с учетом арсенала оружия и особенностей противника.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Мод бога + убийство одним ударом
  • Инъекция энергии (включение/выключение вибрации в настройках дает вам энергию.)

ПРИМЕЧАНИЕ:

  1. Если GodMod + Onehit Kill заставляет вас умереть, ваше устройство несовместимо с модом!
  2. Обязательно включите разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображение поверх других приложений.

MOD V2

  • Бесплатные награды
  • Много ежедневных квестовых очков.
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Wing Fighter (Мод, Без рекламы) 1.7.620 взлом

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MOD V1 434 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 434 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Wing Fighter (Мод, Без рекламы)


Комментарии (15)
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Ващилий
Ващилий 3 января 2024 16:45
Опять п@здешь, что мод без рекламы!
+2
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Гость Ярослав
Гость Ярослав 3 ноября 2023 16:44
Свистнули мод из liteapks и умудрились еще описание мода неправильно написать! Это мод "game speed", а не "без рекламы"!
+2
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Сережа
Сережа 2 ноября 2023 21:33
Это не мод без рекламы! Это - mod menu ( game speed). Не вводите людей в заблуждение или проверяйте файлы перед тем, как выложить на сайт!
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 августа 2023 22:08
BkycH9TuHa,
Вполне возможно
0
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BkycH9TuHa
BkycH9TuHa 3 августа 2023 20:26
Lensifal,
У меня 13 версия Андроид,думаете из-за этого?(
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 августа 2023 19:55
BkycH9TuHa,
Здравствуйте, может на вашей версии андройда не работает :(
0
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BkycH9TuHa
BkycH9TuHa 3 августа 2023 18:56
А что делать,если нету мод меню? У меня не высвечивается разрешений никаких. Есть только:"открывать новые окна,когда запущено в фоновом режиме". Есть решение?

Точнее нету в настройках игры разрешения "Отображение всплывающих окон",что и позволяет менюшку вызвать
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 июля 2023 14:26
BkycH9TuHa, Потому что у нас нет приложений или игр с вирусами. Антивирус может сигнализировать только в том случае, что подпись на приложении не оригинальная.
0
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BkycH9TuHa
BkycH9TuHa 30 июля 2023 14:13
Зачем комментарий мой удалили?
Писал о том,что мне антивирус пишет,что в apk находится троян. Почему?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 июня 2023 10:29
Гость Сергей,
не можем назвать точных сроков :(
0
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