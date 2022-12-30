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Kingdom Clash: симулятор битвы (Мод, Много денег)

Kingdom Clash: симулятор битвы (Мод, Много денег) 2.1.3

66
23
Скачать (760 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
2.1.3
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 760 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
59 555

Kingdom Clash - это стратегическая игра-симулятор, которая предоставляет игрокам возможность стать генералами и управлять своей собственной армией. Игра сочетает в себе элементы стратегии, тактики и управления ресурсами, создавая уникальный опыт для игроков.


В Kingdom Clash игрокам предстоит разрабатывать свои стратегии битвы, выбирать подходящие войска и тактику для победы над врагами. Есть также различные уровни сложности и режимы игры, позволяющие игрокам выбирать, насколько сложные будут битвы. Игра также предлагает разнообразные системы и механики, которые делают игровой процесс увлекательным и азартным. Дополнительные события и мероприятия, которые проводятся каждую неделю, добавляют разнообразие и возможность соревноваться с другими игроками.


С обилием стратегических решений и военных аспектов, Kingdom Clash предоставляет игрокам возможность почувствовать себя генералами, ведущими свою армию к победе, и насладиться увлекательным миром стратегических битв.



Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Режим бога
  • Ускорение битвы x2

MOD v2


  • МЕНЮ МОД
  • Единица скорости
  • Множитель выпадения золота
  • Большой радиус действия героя
  • Инъекция появления войск



 Теги темы: Много денег

Скачать Kingdom Clash: симулятор битвы (Мод, Много денег) 2.1.3 взлом

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MOD V1 760 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 760 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Kingdom Clash: симулятор битвы (Мод, Много денег)


Комментарии (13)
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Soha
Soha 9 мая 2024 12:14
Сам мод, а не игра, не работает и просит обновления.
0
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Verin
Verin 29 октября 2023 21:02
Как откатить назад?
0
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Verin
Verin 10 сентября 2023 07:47
Подпись не совпадает
+3
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Дрон
Дрон 5 сентября 2023 11:10
Мод описан не правильно он на ускорени битвы, режим бога и на убий
ство одним ударом и сайт взлома другой
+2
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М. Рамиль
М. Рамиль 31 августа 2023 15:06
Золота и кристаллов нет. И при трате они не увеличиваются и даже не сохраняются, а тупо тратятся.
+3
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Михаил
Михаил 31 июля 2023 14:39
Кек, обновил и весь прогресс слетел, больше 1200 уровень битвы и больше 600000к силы войск, спасибо удаляю
+1
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Джон
Джон 28 июля 2023 08:27
Lensifal,очень надеюсь.спасибо!
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 июля 2023 23:11
Джон,
Увеличивается только при трате. Не работает? Постараемся исправить :(
+2
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Джон
Джон 27 июля 2023 18:00
Ни золота ни бриллиантов в моде нет.не вводите людей в заблуждение!
+5
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Алексей
Алексей 26 июля 2023 15:17
Мод на деньги не работает
+4
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1 2