Kingdom Clash: симулятор битвы (Мод, Много денег) 2.1.3
Kingdom Clash - это стратегическая игра-симулятор, которая предоставляет игрокам возможность стать генералами и управлять своей собственной армией. Игра сочетает в себе элементы стратегии, тактики и управления ресурсами, создавая уникальный опыт для игроков.
В Kingdom Clash игрокам предстоит разрабатывать свои стратегии битвы, выбирать подходящие войска и тактику для победы над врагами. Есть также различные уровни сложности и режимы игры, позволяющие игрокам выбирать, насколько сложные будут битвы. Игра также предлагает разнообразные системы и механики, которые делают игровой процесс увлекательным и азартным. Дополнительные события и мероприятия, которые проводятся каждую неделю, добавляют разнообразие и возможность соревноваться с другими игроками.
С обилием стратегических решений и военных аспектов, Kingdom Clash предоставляет игрокам возможность почувствовать себя генералами, ведущими свою армию к победе, и насладиться увлекательным миром стратегических битв.
MOD V1
- МЕНЮ МОД
- Убийство одним ударом
- Режим бога
- Ускорение битвы x2
MOD v2
- МЕНЮ МОД
- Единица скорости
- Множитель выпадения золота
- Большой радиус действия героя
- Инъекция появления войск
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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