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Final Outpost (Мод, Неограниченные ресурсы)

Final Outpost (Мод, Неограниченные ресурсы) 2.3.1

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Версия:
2.3.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Exabyte Games
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:43
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 812
Скриншоты
Описание

Final Outpost Mod APK — популярная стратегическая игра, которая заняла место в списке 100 лучших игр всех времен в более чем 140 странах. В этой захватывающей игре вам предстоит взять на себя роль лидера, чья задача — обеспечить выживание человечества. Ваша команда будет зависеть от ваших решений и стратегического мышления.


Управляйте жителями вашего поселения, обеспечивайте их нужды и стройте новые здания, чтобы укрепить вашу общину. Собирайте ресурсы, чтобы обеспечить достаток и безопасность. Однако, будьте начеку, ведь зомби и голод таят угрозу для вашего поселения.


Игровой процесс в Final Outpost является оригинальным и требовательным, заставляя игроков вкладывать много времени в создание и развитие своего поселения. Вам предстоит принимать важные решения, планировать и использовать свои ресурсы мудро, чтобы преодолеть все трудности, с которыми столкнется ваша община.


Покажите свои лидерские качества и приведите свою команду к процветанию в этой захватывающей стратегической игре. От вас зависит будущее человечества, поэтому будьте готовы к вызовам и принимайте мудрые решения. Настало время вступить в финальное противостояние и защитить свой последний оплот!


Информация о модах
  • Вы можете использовать ресурсы, такие как мясо, пшеница, дерево, железо, по своему усмотрению в игре, количество которых не имеет значения.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Final Outpost (Мод, Неограниченные ресурсы) v2.3.1 MOD APK

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Скачать Final Outpost (Мод, Неограниченные ресурсы) 77 Мб Ссылка 2 77 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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