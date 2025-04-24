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Оборона Башни TD Offline Games (Мод. Много бриллиантов)

Оборона Башни TD Offline Games (Мод. Много бриллиантов) 2.5.36

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Версия:
2.5.36
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ZITGA
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:20
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
675
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир стратегии защиты башни с Empire Warriors TD apk. Я в восторге от геймплея этой игры. Вас ожидает разнообразие оружия и наступление монстров, что делает геймплей действительно интересным.


Вам предстоит выстроить эффективную оборону, размещая башни на пути атакующих монстров. Каждая башня обладает своими уникальными способностями и оружием, позволяя вам создать стратегию, которая наилучшим образом противостоит врагам.


Монстры будут наступать волной за волной, и ваша задача — не дать им прорваться к вашим ценностям. Вам придется тактически размещать башни, обновлять их, чтобы повысить их мощность, и использовать специальные навыки, чтобы остановить атакующие силы. Каждая победа над монстрами принесет вам награды и ресурсы, которые можно использовать для улучшения башен и разблокирования новых возможностей. Вы сможете выбрать из широкого ассортимента оружия и улучшений, чтобы адаптировать свою стратегию под различные типы врагов.


Кроме того, в игре представлено множество уровней с разнообразными локациями и темами, что делает геймплей еще более увлекательным. Вы будете сражаться в различных условиях, от мрачных лесов до пылающих пустынь. Итак, присоединяйтесь к Empire Warriors TD apk и окунитесь в захватывающий мир стратегии защиты башни. Будьте готовы к ожесточенным сражениям, разнообразным врагам и возможностям для развития своей тактики. Покажите всем, что вы настоящий стратег и способны защитить свою империю!


Информация о модах

1. Неограниченные драгоценные камни

2. Неограниченные кристаллы

3. Неограниченные ключи

4. Неограниченные древние монеты

5. Максимальный VIP

6. Разблокировано 4 башни

● Огненный страж

● Ледяная жрица

● Драгуны

● Лунные охотники

7. Максимальное количество VIP-монет

8. Разблокирован герой пожертвований Федерик

9. Платная игра бесплатно

10. Удалена проверка лицензии

11. Награды за премиум-покупки

12. Все преимущества для пользователей активны

13. Принудительная реклама удалена (поскольку платные пользователи получают хорошие награды за просмотр рекламы, на ваш выбор.)

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 Теги темы: Много алмазов

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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