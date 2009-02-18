Reckless Getaway 2 (Мод, Бесплатные покупки) 2.18.09
Reckless Getaway 2 apk — это трехмерная игра-побег из автомобильных гонок, в которой игроки играют роль в игре, обгоняя переднее транспортное средство и спасаясь от полицейской машины позади. Конечно, за этим последовала череда безудержных дорожно-транспортных происшествий. Как правильно подобрать средства в погоне и использовать дорогу, чтобы избавиться от полицейской погони
Классическая гонка возвращается с изюминкой! Это не просто обычная гоночная игра — Reckless Getaway 2 — это трехмерная игра-побег из автомобильных гонок, в которой игроки играют определенную роль в игре, обгоняя впереди идущую машину и спасаясь от полицейской машины позади. Конечно, за этим последовала череда безудержных дорожно-транспортных происшествий. Как выбрать правильные инструменты в побеге и использовать дорогу, чтобы избавиться от полиции, преследующей вас любыми способами, будь то дорожные препятствия, езда боком или задним ходом?
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Скачать Reckless Getaway 2 (Мод, Бесплатные покупки) 2.18.09 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство