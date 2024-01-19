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Web Master 3D (Мод, Unlocked)

Web Master 3D (Мод, Unlocked) 111.1.1

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Версия:
111.1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TapNation
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
715
Скриншоты
Описание

Если сердце ваше бьется в ритме героических эпопей, "Web Master 3D" подарит вам возможность примерить ботинки легендарного воина, мастерски бросающего паутину, чтобы восстановить справедливость в беспорядке, царящем на улицах города. В этой игре вам предстоит искусно манипулировать вашими уникальными веб-способностями, чтобы остановить злодеев, распускающих свои сети неправды и хаоса.


От быстрых погонь по крышам до эффектных дуэлей с преступниками – каждый элемент в "Web Master 3D" разработан для того, чтобы вы чувствовали себя настоящим супергероем, чьи решения и действия имеют вес и влияют на порядок в городе. Под вашим бдительным взором и быстрой реакцией злодеи не имеют шансов, а жители города могут спать спокойно.


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 Теги темы: Unlocked

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