Описание

Если сердце ваше бьется в ритме героических эпопей, "Web Master 3D" подарит вам возможность примерить ботинки легендарного воина, мастерски бросающего паутину, чтобы восстановить справедливость в беспорядке, царящем на улицах города. В этой игре вам предстоит искусно манипулировать вашими уникальными веб-способностями, чтобы остановить злодеев, распускающих свои сети неправды и хаоса.





От быстрых погонь по крышам до эффектных дуэлей с преступниками – каждый элемент в "Web Master 3D" разработан для того, чтобы вы чувствовали себя настоящим супергероем, чьи решения и действия имеют вес и влияют на порядок в городе. Под вашим бдительным взором и быстрой реакцией злодеи не имеют шансов, а жители города могут спать спокойно.