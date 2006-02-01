Battle Chasers: Nightwar - это ролевая игра, вдохновленная великими классическими приставками, которая погружает вас в мир подземелий и эпических приключений. В этой игре вас ждут пошаговые бои в классическом формате JRPG и захватывающая история, которая предложит вам исследовать обширные миры.
Вы поможете молодой Галли в ее поисках потерянного отца Арамуса, прославленного героя, отправившегося в опасное путешествие. Галли не будет одинока в своем стремлении; она получит поддержку от пяти героев поневоле, каждый из которых обладает уникальными способностями, привилегиями, предметами и навыками для прохождения подземелий.
Вместе эта необычная группа отправится в опасное путешествие по диким и неизведанным территориям, чтобы отыскать Арамуса. На своем пути они столкнутся с множеством опасностей и тайн, скрытых вдали от цивилизации. Ваши стратегические решения и умелое использование способностей персонажей станут ключом к успеху в этой захватывающей ролевой игре.
- Меню модов
- Режим бога
- Высокий урон
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