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Crunchyroll Battle Chasers (Мод меню)

Crunchyroll Battle Chasers 1.0.36

Мод меню
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Версия:
1.0.36
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
480
Скриншоты
Описание

Battle Chasers: Nightwar - это ролевая игра, вдохновленная великими классическими приставками, которая погружает вас в мир подземелий и эпических приключений. В этой игре вас ждут пошаговые бои в классическом формате JRPG и захватывающая история, которая предложит вам исследовать обширные миры.


Вы поможете молодой Галли в ее поисках потерянного отца Арамуса, прославленного героя, отправившегося в опасное путешествие. Галли не будет одинока в своем стремлении; она получит поддержку от пяти героев поневоле, каждый из которых обладает уникальными способностями, привилегиями, предметами и навыками для прохождения подземелий.


Вместе эта необычная группа отправится в опасное путешествие по диким и неизведанным территориям, чтобы отыскать Арамуса. На своем пути они столкнутся с множеством опасностей и тайн, скрытых вдали от цивилизации. Ваши стратегические решения и умелое использование способностей персонажей станут ключом к успеху в этой захватывающей ролевой игре.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим бога
  • Высокий урон
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Crunchyroll Battle Chasers (Мод меню) v1.0.36 MOD APK

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Скачать Crunchyroll Battle Chasers (Мод меню) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
Старые версии Crunchyroll Battle Chasers
Version 1.0.34 Version TG 1.0.34


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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