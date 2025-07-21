android-1.ru / Игры / Казуальные / Boom Castle: Survivor Defense (Мод, Без рекламы)
Boom Castle: Survivor Defense (Мод, Без рекламы)

Boom Castle: Survivor Defense (Мод, Без рекламы) v1.5.1

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.5.1
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
TERAHYPE - AR, GPS & Fantasy RPG + Casual Games
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:22
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 202 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
505
Описание

Boom Castle — это захватывающая roguelike idle tower defense игра, в которой ваша миссия — выжить и защитить свой замок от бесконечных орд злых захватчиков. Столкнитесь с мощью брутальных орков, неживых скелетов и демонов из подземного мира. Эти темные силы, движимые зловещими пустотами, представляют собой настоящую угрозу. Не недооценивайте их — разрушьте их!


Игра предлагает уникальный опыт защиты замка с элементами roguelike, где каждый уровень становится все сложнее. Ваш замок — последняя линия обороны против неугасаемых волн врагов. В вашем распоряжении широкий арсенал оружия и ловушек, которые помогут остановить наступление тьмы. Управляйте своими ресурсами, улучшайте башни и применяйте стратегическое мышление, чтобы выстоять в этих жестоких битвах.


Каждое решение, принятое вами в Boom Castle, имеет значение. Выбор правильной стратегии и моментальные реакции на изменяющуюся обстановку боя будут ключевыми для победы. Вы готовы принять вызов и защитить свой замок от наступающих сил тьмы? Погрузитесь в эпическое приключение и докажите свою доблесть на поле боя!


Информация о модах

Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Boom Castle: Survivor Defense (Мод, Без рекламы) v1.5.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Boom Castle: Survivor Defense (Мод, Без рекламы) 202 Мб Ссылка 2 202 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
City Block (Мод, Без рекламы)
City Block (Мод, Без рекламы)
Version: 1.28
Zombie WarDoomsday Survivor (Мод Меню)
Zombie WarDoomsday Survivor (Мод Меню)
Version: 1.3.0
Empire: Four Kingdoms (Мод, Без рекламы)
Empire: Four Kingdoms (Мод, Без рекламы)
Version: 4.86.73
Ultimate Golf! (Мод, Без рекламы)
Ultimate Golf! (Мод, Без рекламы)
Version: 4.15.02
зомби мертвый убийца TPS (Мод, Режим бога)
зомби мертвый убийца TPS (Мод, Режим бога)
Version: 6.1
Idle Survivors: Zombie Wave (Мод, Много денег)
Idle Survivors: Zombie Wave (Мод, Много денег)
Version: 1.2.1
авто гонки экстремальное 3d (Мод, Unlocked)
авто гонки экстремальное 3d (Мод, Unlocked)
Version: 7.7
Власть: War for Dominion (Мод, Без рекламы)
Власть: War for Dominion (Мод, Без рекламы)
Version: 2.12.4

Отзывы о Boom Castle: Survivor Defense (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив