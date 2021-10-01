В игре Manor Matters вас ждет захватывающее приключение, в котором вы примете на себя роль наследника миллиардера по имени Кристофер Берк. В начале игры ваш персонаж ведет обычную жизнь, не подозревая о своем удивительном наследии, пока не появляется таинственный Карл.





Карл внезапно появляется и сообщает вам, что вы стали наследником огромного состояния Кристофера Берка, который пропал без вести многие годы назад. Он оставил свое огромное поместье, но не имел наследников. Карл отправился на поиски преемника и нашел его в вас.





Теперь ваша задача - исследовать загадочное поместье Кристофера Берка, разгадать его тайны и отыскать следы исчезнувшего миллиардера. Вам предстоит исследовать множество комнат, раскрывать скрытые загадки и расшифровывать зашифрованные записи, чтобы раскрыть тайны этого загадочного места и вашего нового наследия.



