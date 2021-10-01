android-1.ru / Игры / На русском / Manor Matters (Мод, Много звёзд)
Manor Matters (Мод, Много звёзд)

Manor Matters (Мод, Много звёзд) 5.0.6

27
2
Скачать (144 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Playrix
Версия:
5.0.6
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 144 Мб
id приложения:
com.playrix.manormatters
Русский язык:
Есть
Лайков:
27
Комментарии:
2
Просмотров:
22 449

В игре Manor Matters вас ждет захватывающее приключение, в котором вы примете на себя роль наследника миллиардера по имени Кристофер Берк. В начале игры ваш персонаж ведет обычную жизнь, не подозревая о своем удивительном наследии, пока не появляется таинственный Карл.


Карл внезапно появляется и сообщает вам, что вы стали наследником огромного состояния Кристофера Берка, который пропал без вести многие годы назад. Он оставил свое огромное поместье, но не имел наследников. Карл отправился на поиски преемника и нашел его в вас.


Теперь ваша задача - исследовать загадочное поместье Кристофера Берка, разгадать его тайны и отыскать следы исчезнувшего миллиардера. Вам предстоит исследовать множество комнат, раскрывать скрытые загадки и расшифровывать зашифрованные записи, чтобы раскрыть тайны этого загадочного места и вашего нового наследия.



Скриншоты

Информация о модах
  • При покупках звёзды не уменьшаются.
 Теги темы: три в ряд, Много звёзд

Скачать Manor Matters (Мод, Много звёзд) 5.0.6 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Manor Matters (Мод, Много звёзд) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Присоединяйтесь к BLUM и Hamster Kombat сегодня!

Переходите по нашим реферальным ссылкам для эксклюзивных вознаграждений!

Присоединиться к Hamster Kombat Присоединиться к BLUM

Больше загадок

Записки Искателя (Мод, Много денег)
Записки Искателя
Версия: 2.50.1
Часовщик: три в ряд (Мод, Много денег)
Часовщик: три в ряд
Версия: 83.1.0
Coastal Hill: Искать Предметы (Мод, Много денег)
Coastal Hill: Искать Предметы
Версия: 1.21.36
Hidden Objects: Brain Teaser (Мод, много подсказок)
Hidden Objects: Brain Teaser
Версия: 1.10.21
Поиск предметов - Eldritchwood (Мод, Бесплатные покупки)
Поиск предметов - Eldritchwood
Версия: 1.18.0.2527800
Затерянный Город Поиск Предмет (Мод, Много денег)
Затерянный Город Поиск Предмет
Версия: 3.1
Hidden Objects: Поиск Предметов (Мод, Много денег)
Hidden Objects: Поиск Предметов
Версия: 1.79
Смотреть все
Похожие приложения:
Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки)
Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.2.2
Standoff 2 (Мод меню)
Standoff 2 (Мод меню)
Версия: 0.28.5
Solar Smash (Мод, Много ракет)
Solar Smash (Мод, Много ракет)
Версия: 2.3.5
F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш)
F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш)
Версия: 7.5.8
Hide N Seek! (Мод, Много денег/без рекламы)
Hide N Seek! (Мод, Много денег/без рекламы)
Версия: 1.8.2
Neko Atsume: Kitty Collector (Мод, Много денег)
Neko Atsume: Kitty Collector (Мод, Много денег)
Версия: 1.14.4
Idle Slice and Dice (Мод, Много денег/без рекламы)
Idle Slice and Dice (Мод, Много денег/без рекламы)
Версия: 2.6.0
Life Gallery (Мод, Unlocked)
Life Gallery (Мод, Unlocked)
Версия: 2.1.0

Отзывы о Manor Matters (Мод, Много звёзд)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 26 января 2024 00:47
Афоня Виф,
скоро обновим
-2
Ответить
Афоня Виф
Афоня Виф 26 января 2024 00:14
Обновите пожалуйста до последней версии
0
Ответить