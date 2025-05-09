Описание

F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш) - Выполняйте самые опасные задания в разных точках земного шара. Научитесь выполнять посадку на борт авианосца, у которого длинна посадочной палубы всего 150 метров, оттачивайте это мастерство. не зря говорят, что самое сложное, это - сесть на авианосец.





Примите управление современным истребителем, вид из кабины. Поднимайте боевую машину в воздух, начинайте проходить более 90+ сложных заданий, которые будут поступать. Проходите через совершенно разные погодные условия, освойте навигацию по картам перелётов. Потрясающая графика и реалистичность боевых самолётов потрясает. Кроме выполнения большого количества миссий, вы сможете играть и в свободном режиме.