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F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш)

F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш) 4.4.1

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Версия:
4.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RORTOS
Категория:
Аркады / Симуляторы / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 973
Скриншоты
Описание

F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш) - Выполняйте самые опасные задания в разных точках земного шара. Научитесь выполнять посадку на борт авианосца, у которого длинна посадочной палубы всего 150 метров, оттачивайте это мастерство. не зря говорят, что самое сложное, это - сесть на авианосец.


Примите управление современным истребителем, вид из кабины. Поднимайте боевую машину в воздух, начинайте проходить более 90+ сложных заданий, которые будут поступать. Проходите через совершенно разные погодные условия, освойте навигацию по картам перелётов. Потрясающая графика и реалистичность боевых самолётов потрясает. Кроме выполнения большого количества миссий, вы сможете играть и в свободном режиме.


Информация о модах

Разблокированы все самолеты 

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 Теги темы: Встроенный кэш, от первого лица, Экономические

Скачать F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш) v4.4.1 MOD APK

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Скачать F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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