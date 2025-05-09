F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш) 4.4.1
F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш) - Выполняйте самые опасные задания в разных точках земного шара. Научитесь выполнять посадку на борт авианосца, у которого длинна посадочной палубы всего 150 метров, оттачивайте это мастерство. не зря говорят, что самое сложное, это - сесть на авианосец.
Примите управление современным истребителем, вид из кабины. Поднимайте боевую машину в воздух, начинайте проходить более 90+ сложных заданий, которые будут поступать. Проходите через совершенно разные погодные условия, освойте навигацию по картам перелётов. Потрясающая графика и реалистичность боевых самолётов потрясает. Кроме выполнения большого количества миссий, вы сможете играть и в свободном режиме.
Разблокированы все самолеты
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.