Описание

SimplePlanes (Мод, Patched) - Спроектируйте свой собственный самолёт, постройте крылья, установите лопасти, двигатель и садитесь за штурвал что-бы протестировать аппарат в деле. А что бы вы были уверенны в своём летательном аппарате, вас будет ждать реалистичная физика, которая поможет протестировать его правильным образом.





Изменяйте форму крыльев летательного аппарата, создавайте истребители следующего поколения и просто хорошие гражданские самолёты. Ощутите реалистичность моделирования полёта. Вы можете проверять свой самолёт в режиме песочницы.