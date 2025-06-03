SimplePlanes (Мод, Patched) 1.12.208
SimplePlanes (Мод, Patched) - Спроектируйте свой собственный самолёт, постройте крылья, установите лопасти, двигатель и садитесь за штурвал что-бы протестировать аппарат в деле. А что бы вы были уверенны в своём летательном аппарате, вас будет ждать реалистичная физика, которая поможет протестировать его правильным образом.
Изменяйте форму крыльев летательного аппарата, создавайте истребители следующего поколения и просто хорошие гражданские самолёты. Ощутите реалистичность моделирования полёта. Вы можете проверять свой самолёт в режиме песочницы.
Убрана проверка лицензии.
Скачать SimplePlanes (Мод, Patched) v1.12.208 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.