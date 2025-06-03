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SimplePlanes (Мод, Patched)

SimplePlanes (Мод, Patched) 1.12.208

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Версия:
1.12.208
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Jundroo, LLC
Категория:
Аркады / Симуляторы / Платные / На русском
Обновлено:
Вчера, 21:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 799
Скриншоты
Описание

SimplePlanes (Мод, Patched) - Спроектируйте свой собственный самолёт, постройте крылья, установите лопасти, двигатель и садитесь за штурвал что-бы протестировать аппарат в деле. А что бы вы были уверенны в своём летательном аппарате, вас будет ждать реалистичная физика, которая поможет протестировать его правильным образом.


Изменяйте форму крыльев летательного аппарата, создавайте истребители следующего поколения и просто хорошие гражданские самолёты. Ощутите реалистичность моделирования полёта. Вы можете проверять свой самолёт в режиме песочницы.


Информация о модах

Убрана проверка лицензии.

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 Теги темы: Patched

Скачать SimplePlanes (Мод, Patched) v1.12.208 MOD APK

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Скачать SimplePlanes (Мод, Patched) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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