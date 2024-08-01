android-1.ru / Игры / Приключения / Eyes: Страшная, приключенческая хоррор-игра (Мод, всё открыто)
Eyes: Страшная, приключенческая хоррор-игра (Мод, всё открыто)

Eyes: Страшная, приключенческая хоррор-игра (Мод, всё открыто) 7.0.110

46
10
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
7.0.110
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Fearless Sp. z o.o.
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 334
Скриншоты
Описание

Игры ужасов – это один из самых сложных жанров, которые не каждый готов испытать до конца. Некоторые люди испытывают настоящий страх перед призраками. Тем не менее, привлекательность хоррор-игр неоспорима. Они заставляют игрока напрягаться и беспокоиться, создавая атмосферу ужаса, которую нельзя найти в других играх.


Eyes - The Horror Game - одна из наиболее успешных игр ужасов на сегодняшний день. С более чем 10 миллионами загрузок в Google Play она завоевала популярность среди игроков по всему миру. И эта популярность продолжает расти, заставляя всех игроков ощущать страх.


Фактически, весь успех хоррор-игры зависит от визуального и звукового оформления. Вы чувствуете напряжение сразу же, как только начинаете играть. Все окружено тьмой, лишь небольшое количество света проникает через узкие щели. Вы не можете осветить сцену, поэтому темные углы всегда кажутся идеальным убежищем для призраков, которые могут внезапно напасть на вас. Однако без качественной звуковой составляющей невозможно передать всю атмосферу ужаса этой игры. Каждый раз, когда вы смотрите в темноту, слышите тихие звуки, которые могут заставить вас задуматься о многом. Однако вы никогда не можете быть уверены, откуда именно исходит угроза.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Unlocked, Хоррор

Скачать Eyes: Страшная, приключенческая хоррор-игра (Мод, всё открыто) v7.0.110 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Eyes: Страшная, приключенческая хоррор-игра (Мод, всё открыто) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Slap Kings (Мод меню, Много денег)
Slap Kings (Мод меню, Много денег)
Version: 1.9.0
Rally Fury - Extreme Racing (Мод, Много денег)
Rally Fury - Extreme Racing (Мод, Много денег)
Version: 1.116
Bio Inc - Biomedical Plague and rebel doctors. (Мод, Unlocked/много ДНК)
Bio Inc - Biomedical Plague and rebel doctors. (Мод, Unlocked/много ДНК)
Version: 2.955
Rovercraft 2 (Мод меню)
Rovercraft 2 (Мод меню)
Version: 1.5.1
Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked)
Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked)
Version: 1.8.24
Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег)
Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег)
Version: 2.60
Torque Burnout (Мод, Много денег)
Torque Burnout (Мод, Много денег)
Version: 3.2.9 b422
Симулятор Волка - Эволюция Диких Животных (Мод, Много денег)
Симулятор Волка - Эволюция Диких Животных (Мод, Много денег)
Version: 1.0.4.3

Отзывы о Eyes: Страшная, приключенческая хоррор-игра (Мод, всё открыто)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив