Описание

Игры ужасов – это один из самых сложных жанров, которые не каждый готов испытать до конца. Некоторые люди испытывают настоящий страх перед призраками. Тем не менее, привлекательность хоррор-игр неоспорима. Они заставляют игрока напрягаться и беспокоиться, создавая атмосферу ужаса, которую нельзя найти в других играх.





Eyes - The Horror Game - одна из наиболее успешных игр ужасов на сегодняшний день. С более чем 10 миллионами загрузок в Google Play она завоевала популярность среди игроков по всему миру. И эта популярность продолжает расти, заставляя всех игроков ощущать страх.





Фактически, весь успех хоррор-игры зависит от визуального и звукового оформления. Вы чувствуете напряжение сразу же, как только начинаете играть. Все окружено тьмой, лишь небольшое количество света проникает через узкие щели. Вы не можете осветить сцену, поэтому темные углы всегда кажутся идеальным убежищем для призраков, которые могут внезапно напасть на вас. Однако без качественной звуковой составляющей невозможно передать всю атмосферу ужаса этой игры. Каждый раз, когда вы смотрите в темноту, слышите тихие звуки, которые могут заставить вас задуматься о многом. Однако вы никогда не можете быть уверены, откуда именно исходит угроза.