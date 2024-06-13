Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег) 2.58
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FT Games
Версия:
2.58
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
9 371
Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег) - Люди разработали опасный вирус, который стремительно распространяется по планете, вся цивилизация человечества под угрозой, те кто заражается - превращаются в кровожадных зомби. Те кто остался в живых должны сражаться с этой опасной чумой, делайте многочисленные улицы своим полем битвы с опасными тварями.
Испытывайте себя в настоящем аду, выживайте в разных условиях и с разным вооружением, прокачивайте свои навыки стрелка.
Так же, вам будут встречаться многочисленные зомби, которых убить сложнее всего.
Хорошая графика и управление, огромный арсенал оружия!
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Убийство одним ударом
- Режим бога
- Бесконечные деньги
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