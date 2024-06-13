Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег) - Люди разработали опасный вирус, который стремительно распространяется по планете, вся цивилизация человечества под угрозой, те кто заражается - превращаются в кровожадных зомби. Те кто остался в живых должны сражаться с этой опасной чумой, делайте многочисленные улицы своим полем битвы с опасными тварями.

Испытывайте себя в настоящем аду, выживайте в разных условиях и с разным вооружением, прокачивайте свои навыки стрелка.

Так же, вам будут встречаться многочисленные зомби, которых убить сложнее всего.

Хорошая графика и управление, огромный арсенал оружия!