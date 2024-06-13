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Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег)

Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег) 2.58

15
4
Скачать (84 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FT Games
Версия:
2.58
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 84 Мб
id приложения:
com.feelingtouch.zf3d
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
9 371

Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег) - Люди разработали опасный вирус, который стремительно распространяется по планете, вся цивилизация человечества под угрозой, те кто заражается - превращаются в кровожадных зомби. Те кто остался в живых должны сражаться с этой опасной чумой, делайте многочисленные улицы своим полем битвы с опасными тварями.

Испытывайте себя в настоящем аду, выживайте в разных условиях и с разным вооружением, прокачивайте свои навыки стрелка.

Так же, вам будут встречаться многочисленные зомби, которых убить сложнее всего. 

Хорошая графика и управление, огромный арсенал оружия!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Режим бога
  • Бесконечные деньги
 Теги темы: Шутер, от первого лица, Много денег, Зомби

Скачать Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег) 2.58 взлом

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Скачать Zombie Frontier 3 (Мод, Много денег) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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