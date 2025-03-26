MORTAL KOMBAT: Файтинг 6.2.0
Окунитесь в мир эпических боёв и стратегических столкновений в мобильном файтинге
MORTAL KOMBAT: Файтинг — это эпический файтинг для мобильных устройств, объединяющий коллекционирование героев и напряжённые командные бои в формате 3 на 3. В вашей коллекции более 150 бойцов из вселенной Mortal Kombat — от классических героев MK3 до современных воинов MK11, а также эксклюзивные мобильные версии и культовые гостевые персонажи, такие как Фредди Крюгер и Терминатор. Каждый боец обладает уникальными приёмами и стилем, позволяя создавать бесконечные комбинации команд и разрабатывать тактические стратегии.
Исследуйте разнообразные режимы — от сюжетной кампании и Войн фракций до соревновательных PvP‑матчей и специальных событий. Зарабатывайте ресурсы, повышайте уровень бойцов и разблокируйте мощные навыки, чтобы усиливать свою команду и доминировать на арене. Интуитивное управление и впечатляющие визуальные эффекты передают легендарные фаталити и динамичные сцены сражений, а система взаимодействия персонажей обеспечивает глубокую стратегию и высокий уровень реиграбельности. Коллекционирование бойцов в сочетании с командной тактикой делает каждый матч новым испытанием мастерства и стратегии.
MOD V1
- После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню со следующими возможностями:
- Все могут использовать специальные атаки, даже если они не заряжены;
- Отключить атаку и блок ботов (как своих, так и вражеских);
- Большой урон.
- Вы используете мод на свой страх и риск - вас могут заблокировать за его использование!
- Первый запуск мода может занять до 7 минут.
MOD V2
- MENU MOD (Меню модификаций)
- DMG MULTIPLE (Кратное увеличение урона)
- DEFENSE MULTIPLE (Кратное увеличение защиты)
- GOD MODE (Режим бога)
- ENEMY ALWAYS MISS (Враг всегда промахивается)
- INSTALL SKILL (Установить навык)
(Возможные проблемы с Обход ошибок лицензии?)
- Загрузите официальную версию MORTAL KOMBAT в Google Play.
- После начала загрузки (около 5–10 МБ) нажмите «Отменить» и установите наш модифицированный APK-файл.
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