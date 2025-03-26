Описание

MORTAL KOMBAT: Файтинг — это эпический файтинг для мобильных устройств, объединяющий коллекционирование героев и напряжённые командные бои в формате 3 на 3. В вашей коллекции более 150 бойцов из вселенной Mortal Kombat — от классических героев MK3 до современных воинов MK11, а также эксклюзивные мобильные версии и культовые гостевые персонажи, такие как Фредди Крюгер и Терминатор. Каждый боец обладает уникальными приёмами и стилем, позволяя создавать бесконечные комбинации команд и разрабатывать тактические стратегии.





Исследуйте разнообразные режимы — от сюжетной кампании и Войн фракций до соревновательных PvP‑матчей и специальных событий. Зарабатывайте ресурсы, повышайте уровень бойцов и разблокируйте мощные навыки, чтобы усиливать свою команду и доминировать на арене. Интуитивное управление и впечатляющие визуальные эффекты передают легендарные фаталити и динамичные сцены сражений, а система взаимодействия персонажей обеспечивает глубокую стратегию и высокий уровень реиграбельности. Коллекционирование бойцов в сочетании с командной тактикой делает каждый матч новым испытанием мастерства и стратегии.