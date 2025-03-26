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MORTAL KOMBAT: Файтинг (Мод меню)

MORTAL KOMBAT: Файтинг 6.2.0

Мод менюРежим богаВстроенный кэш

Окунитесь в мир эпических боёв и стратегических столкновений в мобильном файтинге
635
131
Скачать
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Версия:
6.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Warner Bros. International Enterprises
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
226 049
Скриншоты
Описание

MORTAL KOMBAT: Файтинг — это эпический файтинг для мобильных устройств, объединяющий коллекционирование героев и напряжённые командные бои в формате 3 на 3. В вашей коллекции более 150 бойцов из вселенной Mortal Kombat — от классических героев MK3 до современных воинов MK11, а также эксклюзивные мобильные версии и культовые гостевые персонажи, такие как Фредди Крюгер и Терминатор. Каждый боец обладает уникальными приёмами и стилем, позволяя создавать бесконечные комбинации команд и разрабатывать тактические стратегии.


Исследуйте разнообразные режимы — от сюжетной кампании и Войн фракций до соревновательных PvP‑матчей и специальных событий. Зарабатывайте ресурсы, повышайте уровень бойцов и разблокируйте мощные навыки, чтобы усиливать свою команду и доминировать на арене. Интуитивное управление и впечатляющие визуальные эффекты передают легендарные фаталити и динамичные сцены сражений, а система взаимодействия персонажей обеспечивает глубокую стратегию и высокий уровень реиграбельности. Коллекционирование бойцов в сочетании с командной тактикой делает каждый матч новым испытанием мастерства и стратегии.


Информация о модах

MOD V1

  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню со следующими возможностями:
  • Все могут использовать специальные атаки, даже если они не заряжены;
  • Отключить атаку и блок ботов (как своих, так и вражеских);
  • Большой урон.
  • Вы используете мод на свой страх и риск - вас могут заблокировать за его использование!
  • Первый запуск мода может занять до 7 минут.

MOD V2

  • MENU MOD (Меню модификаций)
  • DMG MULTIPLE (Кратное увеличение урона)
  • DEFENSE MULTIPLE (Кратное увеличение защиты)
  • GOD MODE (Режим бога)
  • ENEMY ALWAYS MISS (Враг всегда промахивается)
  • INSTALL SKILL (Установить навык)

(Возможные проблемы с  Обход ошибок лицензии?)

  • Загрузите официальную версию MORTAL KOMBAT в Google Play.
  • После начала загрузки (около 5–10 МБ) нажмите «Отменить» и установите наш модифицированный APK-файл.
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Файтинги на Андроид
Файтинги на Андроид
 Теги темы: Файтинг, Мод меню, Встроенный кэш, Режим бога

Скачать MORTAL KOMBAT: Файтинг (Мод меню) v6.2.0 MOD APK

Скачать из Google Play
MOD V2 1.6 Гб MOD V2 (Ссылка 2) 1.6 Гб
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Старые версии MORTAL KOMBAT: Файтинг
Version 5.4.0 Version 5.4.0 Version 6.0.0 Version 6.0.1 Version 6.0.1 Version TG 6.0.1 Version TG 6.0.0 Version TG 5.4.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о MORTAL KOMBAT: Файтинг (Мод меню)


Комментарии (61)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 декабря 2024 13:38
Гость Андрей, обновили
+1
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Гость Андрей
Гость Андрей 17 декабря 2024 10:42
Обновите пожалуйста
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 августа 2024 00:51
Felix85, Разрешите установку с других источников
-1
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Felix85
Felix85 1 августа 2024 19:50
После установки на главном экране вылазит вот этот банеров
"Ошибка
Запрашивающее приложение недоступно. Убедитесь, что приложение
установлено из магазина Google Play, и повторите попытку.
ОК
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 19 июля 2024 10:59
Gurov, нужно начать скачивание игры 5-10 мб с официального магазина и потом установить эту ( но не факт, что поможет)
-1
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Gurov
Gurov 19 июля 2024 10:50
Работает мод? Ибо я качал другие моды они либо дырявые либо просто игра требует явно гугл плей или что то там.
-1
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Я
Я 25 апреля 2024 01:14
Понятно, жаль
Тогда попробую установить с APKPure, и также проделать те же манипуляции как указано в моде
Не получится, тогда попробую сыграть в оригинал.
Спасибо за обратную связь, не проигнорировали вопрос
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 апреля 2024 00:54
Я, Печально :( увы, не знаем как решить эту проблему :(
-1
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Я
Я 24 апреля 2024 18:40
Здравствуйте администрация сайта
Совсем забыл про ВПН, точно игра стала доступна, при использовании ВПН, дождался 15% установки, сделал отмену , и поставил mod 2
После установки заранее запретили доступ к интернету, игра запустилась (но андроид матюгался что версия не совместима с андроид, и послал к разработчикам за обновой) но игра все же запустилась, но остановилась на титульном экране (видимо пыталась соединиться с интернетом)
Сбросил, дал добро на доступ к интернету и игра пошла запускаться дальше, но не долго я радовался, выдало что-то вроде установка коррупционная (как я понял, из надписи на английском языке) как я понимаю то что игра не прошла проверку на их серверах, и не пустили меня, заподозрив что игра установлена не официальная
Чего посоветуете делать дальше, ставить официальную версию, но тогда не будет мода, обидно что не получилось
А большая разница между mod v1 и mod v2 ?
Или разница только в том что мод может сделать, но сама игра та же?
Как пройти проверку? И зайти в саму игру
Поможете? Или вы и сами не знаете что делать
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 апреля 2024 14:10
Я, думаю не получится, тот сайт не официальное приложение маркета. Попробуйте через вэпээн )Я, Обновили
-1
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