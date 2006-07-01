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Hidden Hotel (Мод, Бесплатные покупки)

Hidden Hotel (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.109

Восстанавливайте отель, решая головоломки и находя скрытые объекты.
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Версия:
1.1.109
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
WhaleApp LTD
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 113
Скриншоты
Описание

Hidden Hotel - это необычная игра по управлению отелем, которая предлагает уникальный геймплей. В этой игре вам не нужно беспокоиться о планировании маркетинговых стратегий или обслуживании клиентов, как в обычных симуляторах отелей. Сюжет игры разворачивается в большом отеле, который пострадал от землетрясения и теперь находится в запущенном состоянии. Вашей задачей является восстановление этого отеля и приведение его в надлежащее рабочее состояние.


Механика игры Hidden Hotel основана на поиске скрытых объектов и разгадывании головоломок. Вы исследуете разные комнаты и зоны отеля, ищите предметы, которые нужно восстановить или использовать, и решаете разнообразные головоломки, чтобы продвигаться вперед по сюжету. По мере того как вы восстанавливаете отель, история развивается, и вы узнаете больше о прошлом и загадочных событиях, связанных с отелем.


Hidden Hotel предоставляет игрокам увлекательное и интересное погружение в историю отеля и головоломки, которые требуют логического мышления и внимательности. Если вы любите игры, где нужно исследовать и разгадывать загадки, то Hidden Hotel может вам понравиться.


Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное количество звезд

3. Неограниченное количество кистей

4. Неограниченная энергия

5. Неограниченные билеты

(увеличение вместо уменьшения)


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Hidden Hotel (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.109 MOD APK

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Скачать Hidden Hotel (Мод, Бесплатные покупки) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Hidden Hotel (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Nikola
Nikola 13 января 2023 10:29
Когда играете включайте vpn ,а та игра 👍🏻👍🏻😎🤍
+2
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