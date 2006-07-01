Описание

Hidden Hotel - это необычная игра по управлению отелем, которая предлагает уникальный геймплей. В этой игре вам не нужно беспокоиться о планировании маркетинговых стратегий или обслуживании клиентов, как в обычных симуляторах отелей. Сюжет игры разворачивается в большом отеле, который пострадал от землетрясения и теперь находится в запущенном состоянии. Вашей задачей является восстановление этого отеля и приведение его в надлежащее рабочее состояние.





Механика игры Hidden Hotel основана на поиске скрытых объектов и разгадывании головоломок. Вы исследуете разные комнаты и зоны отеля, ищите предметы, которые нужно восстановить или использовать, и решаете разнообразные головоломки, чтобы продвигаться вперед по сюжету. По мере того как вы восстанавливаете отель, история развивается, и вы узнаете больше о прошлом и загадочных событиях, связанных с отелем.





Hidden Hotel предоставляет игрокам увлекательное и интересное погружение в историю отеля и головоломки, которые требуют логического мышления и внимательности. Если вы любите игры, где нужно исследовать и разгадывать загадки, то Hidden Hotel может вам понравиться.