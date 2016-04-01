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Легенда о девушке-монстре (Мод, Много денег)

Легенда о девушке-монстре (Мод, Много денег) 0.1.4

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Версия:
0.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Casual Games For Fun
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
611
Скриншоты
Описание

Monster Girl Legend — это захватывающая idle-RPG, где игрокам предстоит сформировать команду из девушек-монстров и сразиться с многочисленными врагами в магическом мире. Ваша задача — собирать, улучшать и развивать способности своих героинь, используя уникальные карточки для каждого персонажа, которые позволяют повышать их атаку и живучесть. С прогрессом в игре, каждое новое достижение уровня увеличивает ваш доход и эффективность в боях, открывая перед вами новые стратегические возможности для победы.


Игра предлагает богатый выбор сюжетных линий и заданий, в которых игроки могут исследовать разнообразные локации и сражаться с уникальными врагами. Интенсивные битвы с боссами и мутантами требуют тщательного планирования и подбора правильной комбинации навыков и способностей девушек-монстров. Помимо боевых испытаний, игрокам доступны различные социальные активности и возможности для укрепления команды через взаимодействие и улучшение своего лагеря.


Monster Girl Legend также включает в себя элементы PvP, где игроки могут соревноваться друг с другом, демонстрируя мастерство управления своим отрядом девушек-монстров. Эти сражения не только способствуют получению редких ресурсов и наград, но и предоставляют отличную возможность протестировать стратегии и тактики против реальных оппонентов. 


Информация о модах

Меню модов

Неограниченное количество бриллиантов/золота

Тупой враг

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Игра входит в подборки:
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Аниме игры на андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать Легенда о девушке-монстре (Мод, Много денег) v0.1.4 MOD APK

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Скачать Легенда о девушке-монстре (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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