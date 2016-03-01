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Японский симулятор такси (Мод, Много денег)

Японский симулятор такси (Мод, Много денег) 42

Динамичная жизнь таксиста в Японии
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Версия:
42
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CHI Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
494
Скриншоты
Описание

Japan Taxi Simulator: Driving — это высококачественный симулятор вождения, который погружает игроков в динамичную жизнь таксиста в огромном мегаполисе Японии. Эта игра предлагает игрокам возможность исследовать несколько хорошо проработанных районов города, каждый из которых воссоздан с удивительной детализацией, от уличной мебели до архитектурных особенностей, что создает поистине погружающий опыт.


Графика в ней заслуживает особого внимания: она не только красива, но и реалистична, с тщательно проработанными моделями автомобилей и персонажей. Такое внимание к деталям усиливает ощущение реальности виртуального мира, позволяя игрокам полностью окунуться в роли водителя такси. Освещение, погодные условия и изменения времени суток дополнительно улучшают визуальное впечатление и добавляют глубины геймплею.


Кроме того, игра включает в себя полноценную сюжетную линию с разнообразными заданиями и случайными событиями, которые делают каждую поездку уникальной. Игроки могут выбирать между выполнением заказов или просто свободным исследованием города, включая возможность прогуляться пешком. Japan Taxi Simulator: Driving предлагает богатый выбор возможностей и геймплейных качеств, делая его одним из самых интересных и многообразных симуляторов вождения на мобильных платформах.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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