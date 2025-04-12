Black Mirror: Thronglets 1.1.110
Заботься, корми, ухаживай… но никогда не забывай, кто здесь на самом деле в клетке
Black Mirror: Thronglets — это интерактивный симулятор, вдохновлённый одним из самых запоминающихся эпизодов культового сериала Black Mirror. В центре игры — Сонмики, милые на первый взгляд, но глубоко неоднозначные существа, о которых ты должен заботиться, как о цифровых питомцах. Но в этом мире всё не так невинно, как кажется.
Ты выращиваешь, кормишь, моешь и развлекаешь своих подопечных, следишь за их уровнем счастья и развития, постепенно открывая новые стадии их эволюции. Чем лучше ты выполняешь свои обязанности, тем активнее они размножаются, меняются — и становятся… другими. Оставь их без присмотра — и ты можешь столкнуться с последствиями, за которые никто не готов взять ответственность.
Thronglets — это не просто цифровое "тамагочи", а мрачный взгляд на симуляцию жизни, контроль, зависимость и границы между реальным и виртуальным. Игра понравится фанатам Black Mirror, которые ищут не просто развлечение, а повод задуматься. Вопрос только в одном: когда ты заботишься о них... не становится ли кто-то заботиться о тебе?
Все разблокировано
Скачать Black Mirror: Thronglets (Мод, Unlocked) v1.1.110 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer