Описание

Black Mirror: Thronglets — это интерактивный симулятор, вдохновлённый одним из самых запоминающихся эпизодов культового сериала Black Mirror. В центре игры — Сонмики, милые на первый взгляд, но глубоко неоднозначные существа, о которых ты должен заботиться, как о цифровых питомцах. Но в этом мире всё не так невинно, как кажется.





Ты выращиваешь, кормишь, моешь и развлекаешь своих подопечных, следишь за их уровнем счастья и развития, постепенно открывая новые стадии их эволюции. Чем лучше ты выполняешь свои обязанности, тем активнее они размножаются, меняются — и становятся… другими. Оставь их без присмотра — и ты можешь столкнуться с последствиями, за которые никто не готов взять ответственность.





Thronglets — это не просто цифровое "тамагочи", а мрачный взгляд на симуляцию жизни, контроль, зависимость и границы между реальным и виртуальным. Игра понравится фанатам Black Mirror, которые ищут не просто развлечение, а повод задуматься. Вопрос только в одном: когда ты заботишься о них... не становится ли кто-то заботиться о тебе?