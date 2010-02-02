Grand Mobile - гонки и суета 38.0
Город живёт своей жизнью — вопрос только в том, кем в нём станешь ты
Версия:
38.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dynamic Technologies TOO
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание
Grand Mobile: RP Life Simulator — это масштабная мобильная MMORPG с элементами симулятора жизни, где ты получаешь полную свободу действий в открытом мире. Хочешь строить карьеру, заработать авторитет, освоить бизнес, стать копом, таксистом или криминальным авторитетом — выбор за тобой. Здесь нет заданного пути, есть только ты и город, который живёт своей жизнью.
Глобальная карта, проработанная графика, сотни транспортных средств, кастомизация персонажа, социальные взаимодействия и хардкорные режимы выживания делают Grand Mobile не просто игрой, а настоящей RP-песочницей. Выполняй квесты, заводи связи, рискуй, добивайся — или просто живи как хочешь. В этом мире всё зависит от тебя… и немного от удачи.
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