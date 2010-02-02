Описание

Злой ребёнок: Дом ужасов с привидениями — продолжение популярной хоррор-серии, где кошмар возвращается с новой силой. На этот раз ты попал в особняк, полный тайн, ловушек и... зловещей детской куклы, которая не отпустит просто так. Тебя ждёт игра на выживание, где каждое шорох, каждый скрип половиц может стать последним предупреждением.





Исследуй комнаты, избегай злобного ребёнка, решай головоломки, чтобы выбраться, и ни в коем случае не попадись на глаза — иначе тебя выгонят из самого источника жизни. Злой ребёнок — это жуткая атмосфера, постоянное напряжение и ощущение, что за тобой всегда наблюдают. Хочешь выжить? Беги. Но знай — в этом доме всё против тебя.