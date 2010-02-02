Описание

Find Joe: Lumen — это сюжетное приключение в жанре point & click, где ты погружаешься в мир, расколотый конфликтом между человечеством и искусственным интеллектом. Ты увидишь историю глазами Майка — талантливого учёного — и Люмена, ИИ с человеческими эмоциями, созданного им. Но то, что должно было стать технологическим прорывом, оборачивается катастрофой. Роботы выходят из-под контроля, начинается охота, а мир скатывается в хаос.





Решения, которые ты принимаешь, будут влиять на развитие истории и её финал. Станешь ли ты голосом разума или одним из тех, кто поддастся страху? Раскроешь ли тайну исчезновения Джо? Find Joe: Lumen сочетает детективный сюжет, моральные дилеммы, поиск предметов и головоломки, вплетая в геймплей напряжение, драму и эмоциональный выбор. Это отдельное приключение в рамках серии — и, возможно, самое важное.