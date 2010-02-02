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Найти Джо: Люмен

Найти Джо: Люмен 0.8

Оригинал

Когда граница между человеком и машиной стирается — кто останется на стороне разума?
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Версия:
0.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Mobiloids
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Find Joe: Lumen — это сюжетное приключение в жанре point & click, где ты погружаешься в мир, расколотый конфликтом между человечеством и искусственным интеллектом. Ты увидишь историю глазами Майка — талантливого учёного — и Люмена, ИИ с человеческими эмоциями, созданного им. Но то, что должно было стать технологическим прорывом, оборачивается катастрофой. Роботы выходят из-под контроля, начинается охота, а мир скатывается в хаос.


Решения, которые ты принимаешь, будут влиять на развитие истории и её финал. Станешь ли ты голосом разума или одним из тех, кто поддастся страху? Раскроешь ли тайну исчезновения Джо? Find Joe: Lumen сочетает детективный сюжет, моральные дилеммы, поиск предметов и головоломки, вплетая в геймплей напряжение, драму и эмоциональный выбор. Это отдельное приключение в рамках серии — и, возможно, самое важное.


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