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Рыцарь Герой 2 Месть idle RPG (Мод Меню)

Рыцарь Герой 2 Месть idle RPG 1.6.3

Мод меню

Даже смерть не спасёт врагов, если ты проснулся с жаждой мести
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Версия:
1.6.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ALMA Games Labs
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Рыцарь Герой 2: Месть продолжает историю спустя 2000 лет — теперь ты не просто герой, а древняя мумия, пробуждённая охотниками за реликвиями. В новой форме, но с прежней решимостью, ты вновь вступаешь в бой. Автоматический платформер встречается с RPG — ты развиваешь персонажа, сражаешься с врагами и прокладываешь путь сквозь мифический мир, не отвлекаясь на лишнее.


Рыцарь Герой 2: Месть идеально подойдёт тем, кто хочет драйв от игры сразу, без долгих прелюдий. Простое управление, быстрое погружение и эффектный экшен — всё, что нужно, чтобы залипнуть на час-другой. Хочешь играть онлайн? Можно. Предпочитаешь оффлайн? Пожалуйста. Игра адаптирована под мобильный формат — здесь важно не сидеть в менюшках, а крошить врагов и двигаться вперёд. Жажда мести сильнее смерти — докажи это.


Информация о модах

Меню

Высокий урон

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Рыцарь Герой 2 Месть idle RPG (Мод Меню) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

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