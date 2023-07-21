Описание

Red Face Bad Doll — это хоррор, где вместо выживания ради себя ты спасаешь не себя. Родителей нет, дом большой и тёмный, а где-то в углах шевелится кукла с красным лицом. Она не просто жуткая — она охотится. И ты — единственное, что стоит между ней и домашним псом. Задача вроде простая: не дать злу добраться до беззащитного животного. Но чем дальше — тем сильнее жмёт атмосфера. Стены скрипят, свет мерцает, и тишина пугает больше, чем любой скример.





Red Face Bad Doll — это не просто беготня по 3D-дому с привидениями. Это игра на нервах, на внимательности, на реакции. Нужно прятаться, отвлекать, следить за куклой, ловить звуки и не дать страху взять верх. А когда начнёт казаться, что она уже ушла — знай, она всё ещё где-то рядом. Эта кукла не шутит. И дом точно не твой союзник. Так что береги пса и не выключай свет.