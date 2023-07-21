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Bad Doll Story Horror Face (Мод, без рекламы)

Bad Doll Story Horror Face 0.2

Без рекламы

Дом пуст, взрослые ушли, и только ты между собакой и чем-то по-настоящему злым
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tiny Y3 Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Red Face Bad Doll — это хоррор, где вместо выживания ради себя ты спасаешь не себя. Родителей нет, дом большой и тёмный, а где-то в углах шевелится кукла с красным лицом. Она не просто жуткая — она охотится. И ты — единственное, что стоит между ней и домашним псом. Задача вроде простая: не дать злу добраться до беззащитного животного. Но чем дальше — тем сильнее жмёт атмосфера. Стены скрипят, свет мерцает, и тишина пугает больше, чем любой скример.


Red Face Bad Doll — это не просто беготня по 3D-дому с привидениями. Это игра на нервах, на внимательности, на реакции. Нужно прятаться, отвлекать, следить за куклой, ловить звуки и не дать страху взять верх. А когда начнёт казаться, что она уже ушла — знай, она всё ещё где-то рядом. Эта кукла не шутит. И дом точно не твой союзник. Так что береги пса и не выключай свет.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Bad Doll Story Horror Face (Мод, без рекламы) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

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