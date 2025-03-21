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PvP REPO Mobile Game Online 3D (Мод, Без рекламы)

PvP REPO Mobile Game Online 3D 1.0.2

Без рекламы

Проникнитесь ужасом и командной работой: выживание в мире репо-ужасов
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
999+ Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 193 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

PvP REPO Mobile Game Online 3D – удивительная кооперативная игра ужасов, где вас ждет интенсивный многопользовательский хоррор на выживание. Вместе с вашей командой вы отправляетесь на рискованные миссии по поиску ценных предметов в местах, окутанных мраком: от заброшенных особняков с привидениями до ветхих фабрик и проклятых больниц. Каждая миссия – это гонка со временем, где реалистичная физика и требовательная кооперация заставляют действовать максимально слаженно, чтобы не привлечь излишний шум и не пробудить скрывающиеся ужасы.


Окунитесь в атмосферу, где командная работа, стратегия и выдержка становятся ключевыми для выживания. Управляйте предметами, балансируйте и маневрируйте в условиях острого страха, чтобы собрать все ценные находки и благополучно выбраться из зловещих локаций. PvP REPO предлагает уникальный игровой процесс, где каждое принятое решение имеет решающее значение в борьбе за жизнь в мире, полном тайных угроз и мистических испытаний.


Информация о модах

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