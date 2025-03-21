Описание

PvP REPO Mobile Game Online 3D – удивительная кооперативная игра ужасов, где вас ждет интенсивный многопользовательский хоррор на выживание. Вместе с вашей командой вы отправляетесь на рискованные миссии по поиску ценных предметов в местах, окутанных мраком: от заброшенных особняков с привидениями до ветхих фабрик и проклятых больниц. Каждая миссия – это гонка со временем, где реалистичная физика и требовательная кооперация заставляют действовать максимально слаженно, чтобы не привлечь излишний шум и не пробудить скрывающиеся ужасы.





Окунитесь в атмосферу, где командная работа, стратегия и выдержка становятся ключевыми для выживания. Управляйте предметами, балансируйте и маневрируйте в условиях острого страха, чтобы собрать все ценные находки и благополучно выбраться из зловещих локаций. PvP REPO предлагает уникальный игровой процесс, где каждое принятое решение имеет решающее значение в борьбе за жизнь в мире, полном тайных угроз и мистических испытаний.