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My Estate Quest - Дизайн дома

My Estate Quest - Дизайн дома 0.17.9

Оригинал

Воплощение дизайнерских мечтаний: стильный ремонт, уют и вдохновение
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Версия:
0.17.9
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
VIZOR APPS LTD.
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

В игре My Estate Quest - Дизайн дома ты окунешься в удивительный мир, где заброшенные интерьеры преображаются в стильные пространства под твоим чутким руководством. Вместе с талантливыми дизайнерами Фиби и Мэттом ты помогаешь жителям Мунлейкса создать дома их мечты, превращая старые помещения в современные шедевры, способные привлечь туристов и вдохновить на новые идеи. Здесь каждый уголок ждёт твоего уникального взгляда, а каждый проект предоставляет возможность реализовать смелые замыслы и внести свежесть в привычное окружение.


Погрузись в атмосферу творчества, где каждая комната становится холстом для твоего вдохновения. От уютного коттеджа до роскошной виллы – здесь ты сможешь воплотить в жизнь дизайн дома мечты и превратить городок в магнит для ценителей стиля. Проект объединяет качественные решения и креативные идеи, чтобы каждая деталь создавалась с душой и любовью, даря истинное удовольствие от процесса ремонта и декорирования.


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Скачать My Estate Quest - Дизайн дома 186 Мб Ссылка 2 186 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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