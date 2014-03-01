Описание

В игре My Estate Quest - Дизайн дома ты окунешься в удивительный мир, где заброшенные интерьеры преображаются в стильные пространства под твоим чутким руководством. Вместе с талантливыми дизайнерами Фиби и Мэттом ты помогаешь жителям Мунлейкса создать дома их мечты, превращая старые помещения в современные шедевры, способные привлечь туристов и вдохновить на новые идеи. Здесь каждый уголок ждёт твоего уникального взгляда, а каждый проект предоставляет возможность реализовать смелые замыслы и внести свежесть в привычное окружение.





Погрузись в атмосферу творчества, где каждая комната становится холстом для твоего вдохновения. От уютного коттеджа до роскошной виллы – здесь ты сможешь воплотить в жизнь дизайн дома мечты и превратить городок в магнит для ценителей стиля. Проект объединяет качественные решения и креативные идеи, чтобы каждая деталь создавалась с душой и любовью, даря истинное удовольствие от процесса ремонта и декорирования.