Версия:
3.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
H2T GLOBAL PTE. LTD.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
524
Описание
Алмазный Квест: Без Спешки! переносит вас в удивительное приключение, где отвага и смекалка станут вашими лучшими союзниками. Пробирайтесь через джунгли храма Ангкор-Ват, преодолевайте ловушки древнего замка Баварии и разгадывайте загадки ледяных пещер Тибета. Каждая локация полна сюрпризов, головоломок и бесценных самоцветов, которые нужно собрать, чтобы открыть путь к новым испытаниям.
Этот квест дарит вам возможность исследовать живописные локации и проверить свои навыки решения задач. Алмазный Квест: Без Спешки! — это уникальное сочетание приключений, логики и азарта. Сможете ли вы собрать все драгоценности и пройти испытания, которые ждут вас за каждым поворотом? Узнайте, начав свой путь уже сегодня!
Информация о модах
- Меню Мод
- Неограниченное количество бриллиантов
- Без рекламы
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