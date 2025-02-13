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Алмазный квест: без спешки! (Мод меню)

Алмазный квест: без спешки! (Мод меню) 3.16

Исследуйте мир загадок и драгоценностей
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Версия:
3.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
H2T GLOBAL PTE. LTD.
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
524
Скриншоты
Описание

Алмазный Квест: Без Спешки! переносит вас в удивительное приключение, где отвага и смекалка станут вашими лучшими союзниками. Пробирайтесь через джунгли храма Ангкор-Ват, преодолевайте ловушки древнего замка Баварии и разгадывайте загадки ледяных пещер Тибета. Каждая локация полна сюрпризов, головоломок и бесценных самоцветов, которые нужно собрать, чтобы открыть путь к новым испытаниям.


Этот квест дарит вам возможность исследовать живописные локации и проверить свои навыки решения задач. Алмазный Квест: Без Спешки! — это уникальное сочетание приключений, логики и азарта. Сможете ли вы собрать все драгоценности и пройти испытания, которые ждут вас за каждым поворотом? Узнайте, начав свой путь уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Без рекламы
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Скачать Алмазный квест: без спешки! (Мод меню) v3.16 MOD APK

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Скачать Алмазный квест: без спешки! (Мод меню) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

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